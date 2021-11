Ura moči: Enako kot za Roberta Goloba se je tudi za Tita govorilo, da je nezamenljiv

"V preteklih oddajah smo že napovedali, da bo poročilo brutalno. Zadeva, ki se je zgodila, samo odpira nov pogled na to, in sicer kdo je v resnici pripravljavec takega poročila. Je pa to sila neprijetna zadeva za SD, ker se je težko izvleči iz takega položaja," je v oddaji Ura moči z Bojanom Požarjem povedal gost Miran Videtič, ki je skupaj z Bernardom Nežmahom komentiral dogajanje glede vpletenosti evropske poslanke in predsednice SD Tanje Fajon v pripravo poročila o Sloveniji. Spregovorili so tudi o političnih menjavah v gospodarstvu in o primerjavah nekdanjega predsednika uprave Gen-I Roberta Goloba z nekdanjim jugoslovanskim diktatorjem Titom.

"Kar pa je še bolj škandalozno, je to, da se je Nizozemska ponovno zapletla v mednarodni škandal. Ne znam si drugače predstavljati, kako Nizozemci gledajo svojo evropsko poslanko, ki ime posoja za zlorabe," je glede vodje delegacije v Sloveniji Sophie in 't Veld dejal Miran Videtič.

"V Sloveniji imamo še vedno zelo močno medijsko prikrajanje resničnosti. Zanimiv mi je princip naših osrednjih medijev, kako jih zadeva ne zanima. Naredijo poročilo ene od akterjev in potem besede SD-jevske voditeljice. V resnici bi morali zadevo veliko bolj medijsko radovedno raziskati iz različnih zornih kotov," je poudaril komentator Bernard Nežmah.

Spregovorili so tudi političnih menjavah, ki jih izvajajo desne ali leve politične opcije, ko so na oblasti. In kakšne so kompetence nastavljenih kadrov ali gre le za politično nastavljene kadre? Voditelj Bojan Požar se je spraševal, zakaj se dopušča, da prevladuje mnenje, da desne vlade vedno nastavijo politične kadre, leve vlade pa vedno nastavljajo strokovnjake.

"Zelo preprosto, tega ne trdijo mediji, ampak osrednji del, ki je naklonjen postpartijskim strankam. In če so naklonjeni tem strankam, lahko lansirajo tovrstne teme, kot se je prvič zgodilo v času Bajuka leta 2000," je povedal Nežmah, ki je dodal, da gre za večne manipulacije, ko opisuješ svet, kot se je zgodil danes, in ga ne primerjaš s preteklostjo. "Čeprav so posredi tudi kompetence, gre v večini za politične menjave."

"Vse, kar je povezano z državo, je politična zamenjava," je povedal Videtič, posebej ga je presenetil fenomen Roberta Goloba, pri katerem se govori, da gre za politično zamenjavo, čeprav mu je potekel mandat.

"V energetiki se vrti veliko denarja, zato tudi nekateri mediji niso želeli slišati, da je Golobu potekel mandat, in so to zamenjavo ves čas ponavljali. Nekdo želi osvajati to energetiko, nekdo pa jo mora braniti."

"Poslavljajoči direktorji teh družb so uporabljali do zdaj znano terminologijo, ki jo je uporabljal že Zoran Janković ob odhodu iz Mercatorja, o tem, kako so zaposleni jokali," je o domnevnih političnih čistkah spregovoril Požar. Pritrdil mu je tudi Nežmah, ki je spomnil na primer direktorice Moderne galerije, ki se je s položaja poslovila po skoraj 30 letih.

Govorili so tudi o fenomenu Roberta Goloba na čelu energetike, ki so ga primerjali z modelom Tita, kajti tudi on ni imel človeka, ki bi ga lahko zamenjal.

"Ne, da je mislil, on je bil o tem prepričan, saj so to podjetje 'prekačili' oz. posestvovali, zato je bil prepričan, da se bo z SDH-jem dogovoril o novem mandatu," je razmišljal Videtič. Meni tudi, da vlada oziroma SDH ne bi smela popuščati.

"Dokler smo imeli za predsednika tovariša Tita, se je med nami govorilo isto, da ga ni moč zamenjati. Šlo je za to, da ko smo bili najstniki, smo bili indoktrinirani, nam je bilo jasno, da ni človeka, ki bi ga lahko zamenjal, saj ni bilo takega modela. Meni se zdi noro, da se v sodobnem času pojavi zgolj ena oseba, ki naj bi bila edina kos vodenju podjetja," je še izpostavil Nežmah.

"V Gen-I je tudi veliko dobrega in apeliram na vlado in SDH, da imajo veliko strokovnih ekip in ne bi bilo dobro požgati vsega skupaj samo zato, da bi odtrgali en list, ki je sicer največji," je razmere v Gen-I še opisal Videtič.