Ura moči: trideset let Slovenije, dva velika politična mačka

Datum volitev je znan. Kakšen tip politika si Slovenci želimo oziroma kakšnega voditelja bi radi imeli in kakšna politična stranka bi bila za nas idealna, je Edvarda Kadiča, strokovnjaka za komunikacije, in ekonomista Bogomila Ferfilo v tokratni oddaji Ura moči spraševal voditelj Bojan Požar.

Edvard Kadič je poudaril, da zadeva še ni končana, da tranzicijo še prebolevamo. "Ta premik je logičen, saj so bile vodilne glave v zadnjih letih precej medle. Milan Kučan je s svojim prekmursko in delno madžarskim 'narativom' brez barve, Janez Drnovšek je svojo barvo začel kazati šele proti koncu mandata. Zelo podobno je pri Borutu Pahorju, ki želi biti všečen mladim in omrežjem. Šele Janez Janša je v zadnjem mandatu postavil mejnik s svojo učinkovitostjo. Lastnost vodilnega je splavala v ospredje," je povedal.

Štirje različni tipi voditeljev

Bogomil Ferfila je pojasnil, da smo v Sloveniji imeli različne tipe voditeljev. "Tip všečnega voditelja, ki ga pooseblja Pahor, tip racionalnega, medlega, vendar diplomatskega voditelja, ki ga je poosebljal Drnovšek." Dodal je, da smo v tridesetletni zgodovini Slovenije imeli dva velika politična mačka. "Eden je bil Drnovšek in drugi je Janša. Njun slog je različen. Drnovšek je bil preveč medel, a je ugajal Slovencem, Janša pa je morda preveč pokončen, preveč odločen. Priljubljen je pri svoji politični stranki SDS, pri drugem polu pa vzbuja negativne občutke," je menil Ferfila. Četrti tip je po njegovem mnenju tip intelektualnega voditelja, ki sta ga poosebljala Miro Cerar in Danilo Türk.

Zakaj politične stranke v Sloveniji nosijo ime po svojem voditelju?

"Najmočnejša definicija za to je samovšečnost, ki stranki ne more dati dolgoročne perspektive. Dejstvo je, da je strankarska politika personificirana, vendar obstaja določena mera. Vsi politiki sledijo anketam javnega mnenja in se odzivajo nanje," je menil Ferfil, medtem ko je Kadič dejal, da trg zahteva poimenovanje strank. "Vzpostavitev novih list je širjenje bazena. Ti si lastnik medijev in potrebuješ material, s katerim delaš. Ves čas moraš hraniti svoje medije, da lahko vzdržuješ linijo, po kateri vplivaš na ljudi."

"Abeceda politike so mediji. Mediji pomenijo 90 odstotkov uspeha politikov," je sklenil Ferfila.