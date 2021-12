Ura moči: "Afera Masleša odpira pokrovko tam, kjer je ne bi smela" #video

Afera o diplomi vrhovnega sodnika Branka Malseše, združevanje, povezovanje in nastajanje strank ter Medianina anketa javnega mnenja so bile teme, o katerih sta politični analitik Peter Gregorčič in strokovnjak za komunikacijo Edvard Kadič v družbi voditelja Bojana Požarja razpravljala v tokratni oddaji Ura moči.

Najbolj odmevna je v tem tednu zagotovo afera o diplomi oziroma pravosodnem izpitu vrhovnega sodnika Branka Masleše, ki po mnenju Edvarda Kadiča "odpira pokrovko tam, kjer je v resnici ne bi smela."

"Sprašujem se, zakaj minister za pravosodje Marjan Dikaučič ne sproži ustreznih postopkov, da se naredi revizija, da se to pregleda. Ni problem, ali Masleša ima diplomo ali ne, problem je, kaj ta diploma pomeni za nadaljnje postopke. Drugi vidik pa je ta, da je Branko Malseša kazenski sodnik, kar pomeni, da je v tesni povezavi s kriminalnim miljejem, torej gre lahko za načrtno dejavnost, ki skuša zrušiti njega in sistem," je pojasnil Kadič.

Peter Gregorčič je med drugim izpostavil možnost, da je Masleši pravosodni izpit morda bil priznan po "jugoslovanskem zakonu vojaških sodišč, ki je dovolil, da ima človek diplomo pravne fakultete in opravljen vojaški izpit JNA" in dodal, da "če je tako, je Masleša potemtakem verjetno formalno pravno pokrit."

Po drugi strani pa je Gregorčič spomnil na nekatera Masleševa zelo sporna dejanja iz preteklosti, recimo patrijo, ko se ni želel izločiti in je kršitev videza nepristranskosti, konkretno pri Masleši, ugotovilo tudi ustavno sodišče. "To je torej pravi trenutek, da odpremo razpravo o tem kdo nam sodi, zakaj ugled našega sodstva limitira proti ničli in kako bi to zadevo lahko rešili," je pojasnil Gregorčič.

Program LMŠ: tudi če je dober, ni kadra, ki bi ga izpeljal

"Lista Marjana Šarca je šele po dobrih dveh letih vzpostavila strankarski program. Stranka se sicer deklarira kot liberalna stranka, a se je na izhodiščih postavila na skrajno levico," je tema, s katero je Požar začel naslednjo razpravo.

Kot je komentiral Gregorčič, "je zelo enostavno izbrati ključne besede, za katere preko testiranja javnega mnenja oceniš, da bodo 'vlekle' in potem to proglasiš za program." Tudi, če bi imeli odličen program, po mnenju Gregorčiča nimajo kadra, ki bi ga izpeljal.

"Če nimaš vsebine, ti ustreza polarizacija. Če polariziraš politični prostor, ti ni treba odgovarjati na vsebinska vprašanja, ampak moraš samo spodbujati proti komu kandidiraš. Levica KUL ima tukaj težavo. Edina stranka z vsebino in strukturo je SD in Levica, ki je specifična. Ostali dve stranki sta vsebinsko prazni in posnemata drugi dve stranki," je ocenil Gregorčič.

Da so na programu LMŠ "splošne stvari, s katerimi se težko ne strinjaš," je dejal Kadič. "V Sloveniji imamo v političnem prostoru resen izziv, saj ni kadra. Veliko levih puhlic je v tem programu, kako bo vse javno in najemniško. Dobro je, da imajo program, je pa res velik izziv, kako bodo to speljali, ker nimajo kadra. Socialni demokrati so po mojem edina resna stranka na tem delu, ki ima terensko strukturo, programska izhodišča in resno prepričanih ljudi v svojo stvar."

Kdaj se bodo začeli kazati prvi rezultati združitve stranke SMC in GAS v stranko Konkretno?

"Stranka Konkretno je del večjega projekta, ki zna požeti velik uspeh, in sicer del projekta povežimo Slovenijo. Na volitve bodo šli kot skupna lista, kar je izjemno dober pristop. Povezali bodo liberalni, zeleni in ljudski center. Znotraj liste bo kandidiralo veliko županov. To zna listi prinesti dober rezultat," je ocenil Kadič in dodal, "da se odpira izziv, ki ga bodo morali nagovoriti. Premalo vemo, kaj se dogaja na terenu. Velik izziv je, kako bodo prišli do točke vstopa v državni zbor. Velika večina volivcev in analitikov pristopa bolj z desne, a jim manjka nekoliko leve provenience."

Gregorčič je dodal, "da bi bilo zanimivo, če bi jim uspelo povabiti zraven še DeSUS in nepovezane poslance pod okriljem Igorja Zorčiča, potem bi imeli povezovalno listo, ki sega v levi in desni prostor."

V NSi so na dobri poti, a premladi za prevzemanje najvišjih funkcij

Iz javnomnenjskih nastopov je razvidno, da v NSi zagovarjajo povezovanje, je dejal Gregorčič in pri tem mislil tudi na povezovanje NSi z Levico "Če temeljiš na tem, da se boš pogovarjal o programskih izhodiščih, da ne boš nikogar izključeval, potem ne moreš izključevati niti Levice. Videti je, da to, kar govorijo, tudi delajo. NSi išče pot, po kateri bi naredila preboj. Oni morajo volivce prepričati v tej smeri, da se pozicionirajo tako, da bi vodili naslednjo vlado. Po eni strani se mora pokazati drugačni od ostalih strank, po drugi strani pa jih ne smejo rušiti. Imajo mlade ambiciozne ministre z rezultati, ki so prispevali k zakonom, o katerih mi desetletja samo govorimo," je povedal Gregorčič.

Kadič se sicer strinja, da imajo v NSi v ozadju izziv, a jim, kot pravi, manjka ženske energije. "Hitro jih dojameš kot nekoliko vihrave in premlade za prevzemanje najvišjih funkcij. Ta trenutek imajo zelo dobre rezultate. To je dobra osnova volitve. Ne prihajajoče, ampak za volitve čez osem let. So na zelo dobri poti."

Kakšen je pravzaprav cilj Medianinih javnih anket?

Po mnenju Petra Gregorčiča ankete javnega mnenja niso narejene samo za meritev javnega mnenja, ampak tudi za to, da ga ustvarjajo. Torej ima taka anketa lahko dvojni učinek. Anketa cilja na to, da bi se zdravorazumske stranke, ki zasedajo desno sredino in rahlo levo med sabo spričkale, samo čez ta vrata namreč lahko KUL blok brezskrbno prosperira.

"SDS je demoniziran in se lahko ta trenutek zanaša le na svojo trdno bazo. Je pa res, da vstopamo v predvolilni mesec, ko bodo v igri kadri, ljudje in vsebine. Tukaj bo šla igra v nekoliko drugačno smer," je sklenil Kadič.