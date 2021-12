Kam so izginili podatki o Masleševi izobrazbi?

S spletne strani vrhovnega sodišča so v tednu, ko se v javnosti pojavljajo številna vprašanja o diplomi in pravosodnem izpitu vrhovnega sodnika Branka Masleše, izginili podatki o njegovi izobrazbi in prvih zaposlitvah.

"Branko Masleša se je rodil leta 1952 v Kopru. Leta 1975 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Sarajevu. Po diplomi in odsluženem vojnem roku je do leta 1980 delal kot namestnik javnega tožilca na Občinskem javnem tožilstvu II. v Sarajevu. 1. 4. 1980 je bil izvoljen za sodnika na kazenskem oddelku Temeljnega sodišča v Kopru. Do izvolitve za višjega sodnika je bil vodja kazenskega oddelka na Temeljnem sodišču v Kopru. 18. 10. 1984 je bil izvoljen za sodnika Višjega sodišča v Kopru, v stalni sodniški mandat na mesto višjega sodnika istega sodišča pa je bil izvoljen 18. 10. 1994. Od leta 1994 do 2000 je opravljal funkcijo vodje kazenskega oddelka na Višjem sodišču v Kopru," je še pred nekaj dnevi pisalo v življenjepisu Branka Masleše na spletni strani vrhovnega sodišča.

Danes njegov življenjepis izgleda tako:

Vrhovno sodišče: Spletne strani sodišč so prenovljene

Na naše vprašanje, zakaj so iz Masleševega življenjepisa izginili podatki o njegovi izobrazbi in prvih zaposlitvah, so nam na vrhovnem sodišču odgovorili:

"Predvidevamo, da se vprašanje nanaša na objavljeno vsebino na spletnih straneh. Kot ste najbrž opazili, so spletne strani sodišč prenovljene. Med drugim so posodobljene tudi predstavitve vodij oddelkov Vrhovnega sodišča, kjer je v ospredju vsebina, pomembna za funkcijo, ki jo zdaj opravljajo. Tako so pri vseh navedeni podatki, od kdaj so vrhovni sodniki, morebitni znanstveni naslovi, strokovne reference ipd."

Ključna vprašanja, na katera nismo dobili odgovora

Prenovo so izvedli ravno v tednu, ko se v javnosti pojavljajo številna vprašanja o diplomi in pravosodnem izpitu Branka Masleše. "Glede na vaša ponovna vprašanja v zvezi s tem pa dodajamo, da je vrhovni sodnik Branko Masleša diplomiral na Pravni fakulteti v Sarajevu, diploma št. 3227 z dne 27. junija 1975," so nam pojasnili na vrhovnem sodišču.

Na vprašanje, kateri naziv in kakšno stopnjo izobrazbe je Masleša pridobil z diplomo ter kdaj in kje je opravil pravosodni izpit, nam niso odgovorili. Prav tako še nismo dobili potrdil o Masleševi diplomi in pravosodnem izpitu, za kateri smo prosili po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.