Masleša zaradi vprašanj novinarjev o izobrazbi napoveduje tožbo

Z vrhovnega sodišča so se na vprašanja medijev o izobrazbi Branka Masleše na pravni fakulteti v Sarajevu odzvali na družabnem omrežju. Trdijo, da so vprašanja odveč in da bo vodja kazenskega oddelka vrhovnega sodišča "glede zapisanih neresnic vložil tožbo". Koga natančno namerava tožiti, iz objave ni razvidno. Je pa mogoče sklepati, da novinarje in posamezne medije.

Včeraj smo na Siol.net opozorili, da se v službi za odnose z javnostmi, ta se je na družbenem omrežju odzivala na kritike premierja Janeza Janše o odločitvi v primeru kokainskega bojevnika Dragana Tošića, niso nič odzivali na številne objave prejšnje dni v medijih (in ne le na družabnih omrežjih), da v Sarajevu za leto, ko vrhovni sodnik Branko Masleša trdi, da je tam diplomiral, ni mogoče najti dokumentov o tem, Masleša pa tudi ni naveden v publikacijah, kjer so predstavljeni tisti, ki so tam diplomirali.

Zdaj se je pa služba, ki jo na vrhovnem sodišču vodi nekdanja namestnica pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča in partnerica podpredsednika vrhovnega sodišča Miodraga Đorđevića Tina Brecelj le odzvala. Tako:

Vprašanje obstoja diplom sodnikov je, upoštevajoč zakonsko predpisan postopek izvolitve, v katerem se presoja izpolnjevanje pogojev za zasedbo sodniškega mesta, odveč. Vrhovni sodnik bo glede zapisanih neresnic vložil tožbo. Znesek odškodnine bo nakazal v dobrodelne namene. — Vrhovno sodišče Republike Slovenije (@vrhovno) December 6, 2021

Postopek izvolitve sodnikov sam po sebi medijem ne omogoča preverjanja dejstev. Novinarji dostopa do podatkov o diplomi in opravljenem pravosodnem izpitu, ki je bil pogoj za zaposlitev, v pravosodnem sistemu ne moremo preveriti.

V podobnem položaju, ko je Eugenija Carl pred časom poslancu DeSUS, ki je tudi podpredsednik DZ, Branku Simonoviču očitala, da nima izobrazbe, ji je ta na vprašanja odgovarjal, in ker mu najprej ni verjela, je tudi poiskal kopijo diplome in jo predstavil javnosti. Kar je novinarko nekoliko spravilo v težave.

Napoved tožb proti novinarjem del medijev bolj z leve zadnje čase opisuje kot obliko nedopustnih pritiskov na medije in to celo internacionalizira. Tokrat s tožbami preti eden od najvišjih funkcionarjev Branko Masleša, ki je že od leta 1980 sodnik, v preteklosti pa je tudi vodil vrhovno sodišče.

V uradnem življenjepisu sodnika Masleše na vrhovnem sodišču je o začetku kariere sicer zapisano:

"Branko Masleša se je rodil leta 1952 v Kopru. Leta 1975 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Sarajevu. Po diplomi in odsluženem vojnem roku je do leta 1980 delal kot namestnik javnega tožilca na Občinskem javnem tožilstvu II. v Sarajevu. 1. 4. 1980 je bil izvoljen za sodnika na kazenskem oddelku Temeljnega sodišča v Kopru. Do izvolitve za višjega sodnika je bil vodja kazenskega oddelka na Temeljnem sodišču v Kopru. 18. 10. 1984 je bil izvoljen za sodnika Višjega sodišča v Kopru, v stalni sodniški mandat na mesto višjega sodnika istega sodišča pa je bil izvoljen 18. 10. 1994. Od leta 1994 do 2000 je opravljal funkcijo vodje kazenskega oddelka na Višjem sodišču v Kopru ..."