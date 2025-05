V Sarajevu težave povzročajo podgane, ki so dobesedno preplavile mesto. Prebivalci so jih opazili v smeteh, reki in otroških igriščih. Ker nezaželeni glodavci prenašajo številne bolezni, so mestne oblasti razglasile epidemijo, kar omogoča uvedbo izrednih ukrepov.

V Sarajevu imajo že leta težave s komunalnimi storitvami, prepolni smetnjaki in odpadki na javnih površinah pa predstavljajo idealno okolje za podgane. Minister za zdravje sarajevskega kantona Enis Hasanović je razmere opisal kot "ne zdravstveno, ampak komunalno krizo", ker lokalne oblasti niso izpolnile osnovnih komunalnih higienskih zahtev.

Poleg tega nezaželeni glodavci prenašajo bolezni in s tem ogrožajo tamkajšnje prebivalce. Oblasti so zato razglasile epidemijo leptospiroze, imenovane tudi mišja mrzlica. Gre za nalezljivo bolezen, ki se prenaša z neposrednim ali posrednim stikom z okuženo živaljo ali njenimi izločki. Znaki bolezni so povišana telesna temperatura in bolečine, v nekaterih primerih pa lahko okužba povzroči hude zaplete, kot so okvare jeter in ledvic, ter vodi v smrt.

Štakori preplavili sarajevsko naselje Dobrinja, Vlada Kantona Sarajevo godinama ne radi deratizaciju. pic.twitter.com/gj7B1qCKhH — VOX (@VGNaroda) August 10, 2024

V 24 urah obravnavali 12 primerov leptospiroze

Zdravstveni strokovnjaki opozarjajo, da je neuspeh obvladovanja populacije glodavcev v Sarajevu povzročil skrb vzbujajoč porast bolezni, ki jih prenašajo podgane. Samo v 24 urah so v največji bolnišnici v državi zabeležili 12 primerov leptospiroze.

Bivša direktorica Univerzitetnega kliničnega centra v Sarajevu Sebija Izetbegović meni, da bi se zdravstveno stanje lahko še poslabšalo.

Po razglasitvi epidemije so organizirali dodatne odvoze smeti, zaposlili in po mestu razporedili večje število komunalnih delavcev.