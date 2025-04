Ulice so spremenile v smetišče: širijo se neprijetne vonjave in podgane v velikosti mačk #foto #video

Zaradi stavke smetarjev so se ulice britanskega mesta Birmingham spremenile v veliko smetišče. Nabralo se je za 17 tisoč ton smeti, med gore odpadkov so se naselile miši in podgane v velikosti manjših mačk, pojasnjujejo domačini, strokovnjaki pa ob tem svarijo pred širjenjem bolezni, poroča The Mirror.

V Birminghamu zaradi napovedanih odpuščanj in znižanja plač že več kot mesec dni stavka več kot 350 smetarjev. Ker smeti že pet tednov ne odnašajo, so prebivalci na ulice prinesli vreče odpadkov, ulice pa so se spremenile v veliko smetišče.

Nabralo se je za 17 tisoč ton odpadkov, kar je privedlo do resnih težav. Po mestu se širijo neprijetne vonjave, med kupi smeti so se naselile miši in podgane v velikosti mačk.

Prebivalci so obupani

"Grozno je, smeti ne odnašajo, smetnjaki so polni. Širijo se neprijetne vonjave, videli smo podgane. To niso dobri pogoji, še posebej ne leta 2025," je za SkyNews povedala domačinka.

Podjetja za deratizacijo imajo polne roke dela. Kot je povedal Joseph McHale, se je število klicev za pomoč povečalo za 60 odstotkov. Kot pojasni, so takšne razmere popolne za podgane. "Lahko se skrijejo, nahranijo in pogrejejo. Podgane se hitro razmnožujejo, v enem letu imajo lahko do 200 mladičev. Tudi ko bodo smeti odstranili, bodo podgane ostale, saj bodo še vedno mislile, da tukaj lahko najdejo hrano," izpostavi McHale.

Strokovnjaki ob tem svarijo pred širjenjem bolezni, ki jih prenašajo glodavci. "Obstaja tvegaje povezano z izpostavljenostjo podganam, kot je Weilova bolezen, ki se prenaša s podganjim urinom," opozori strokovnjakinja Elizabeth Sherida.

Medtem mestni svet in sindikat smetarjev še vedno nista našla skupnega jezika. Mestni svet je zato razglasil incident, ki omogoča aktivacijo dodatnih 35 vozil in ekip smetarjev. Kljub uvedbi dodatnih čistilnih ekip se stanje ni izboljšalo.