Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1987 je slovenski alpski smučar Grega Benedik zmagal na slalomski tekmi svetovnega pokala v Sarajevu. Slovenski uspeh je dopolnil Bojan Križaj na drugem mestu.

Za Benedika je bila to edina zmaga v svetovnem pokalu, na katero pa je kasneje padla senca dvoma, češ da z merilnimi napravami ni bilo vse v redu.

Slalom v olimpijskem mestu sta zaznamovala Slovenca. Benedikova edina zmaga v svetovnem pokalu je obveljala, Križaj pa je z drugim mestom potrdil, da je bil tisto zimo prvi slalomist na svetu. V slalomskem seštevku je zbral 105 točk, devet več od Ingemarja Stenmarka. Benedik je bil v skupnem seštevku peti s 55 točkami.

Zgodilo se je še

Leta 1941 je ameriški boksar Joe Louis s tehničnim nokavtom v 13. rundi premagal rojaka Aba Simona in zadržal naslov svetovnega prvaka težke kategorije.

Leta 1953 je v košarkarski ligi NBA padel neslaven rekord. Na obračunu med moštvoma Boston Celtics in Syracuse Nationals je bilo storjenih 106 prekrškov in kar 12 igralcev je moralo tekmo zaradi petih osebnih napak končati predčasno. Boston je tekmo dobil s 111:105 in se uvrstil v drugi krog končnice.

Leta 1960 se je rodil brazilski dirkač formule ena Ayrton Senna. Ob koncu 80. in v začetku 90. prejšnjega stoletja let je zmagal na 41 dirkah svetovnega prvenstva in trikrat osvojil naslov svetovnega prvaka, njegovih rekordnih 65 najboljših štartnih mest pa je leta 2006 v Bahrajnu izenačil šele Nemec Michael Schumacher. Brazilski šampion je umrl v nesreči 1. maja 1994 v Imoli.

Leta 1973 je kanadski hokejist Frank Mahovlich postal peti igralec lige NHL, ki je dosegel 500 golov.

Leta 1980 se je rodil brazilski nogometaš Ronaldinho. Profesionalno kariero je začel v Gremiu, v Evropo pa je prišel leta 2001, potem ko je podpisal pogodbo s Paris Saint Germainom. 19. julija 2003 je za 27 milijonov evrov prestopil v Barcelono. V letih 2004 in 2005 je bil Brazilec nogometaš leta po izboru Fife. Leta 2008 je prestopil v Milan, nato se je vrnil v Brazilijo. V dresu reprezentance je leta 2002 postal svetovni prvak.

Leta 1986 je nogometna reprezentanca Egipta po enajstmetrovkah s 5:4 (po rednem delu ni bilo gola) premagala Kamerun v finalu afriškega pokala in postala prvak črne celine.

Leta 1986 je slovenski smučar Bojan Križaj zmagal na slalomski tekmi svetovnega pokala v Bromontu v Kanadi. Drugouvrščenega Paula Frommelta iz Liechtensteina je ugnal za 22 stotink sekunde.

Leta 1994 je legendarni kanadski hokejist Wayne Gretzky izenačil rekord rojaka Gordieja Howa, ko je dosegel 801. gol v ligi NHL.

Leta 1998 je slovenski smučarski skakalec Primož Peterka na poletih v Planici z drugim mestom na predzadnji tekmi sezone svetovnega pokala prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Na stari Bloudkovi velikanki je zmagal Japonec Kazujoši Funaki, tretji pa je bil njegov rojak Hiroja Saito.

Leta 2001 so hokejisti Olimpije še sedmič osvojili naslov državnih prvakov. Na peti finalni tekmi so na Jesenicah s 4:2 premagali Acroni Jesenice in finalno serijo končali s 4:1 v zmagah.

Leta 2007 je slovenska smučarska tekačica Petra Majdič na tekmi v Stockholmu premagala vso konkurenco in tretjič v karieri zmagala v šprintu svetovnega pokala.

Rodili so se ...

1921 – pokojni brazilski nogometaš Jair da Rosa Pinto

1935 – pokojni madžarski nogometaš Lajos Tichy

1935 – nekdanji angleški nogometni trener Brian Clough

1955 – nekdanji francoski nogometaš Philippe Troussier

1960 – pokojni brazilski dirkač Ayrton Senna

1961 – nekdanji nemški nogometaš Lothar Matthäus

1963 – nekdanji nizozemski nogometaš Ronald Koeman

1972 – nekdanji ruski hokejist Boris Mironov

1980 – brazilski nogometaš Ronaldinho Gaucho

1980 – norveška smučarska tekačica Marit Björgen

1989 – španski nogometaš Jordi Alba

1991 – francoski nogometaš Antoine Griezmann

1992 – češka teniška igralka Karolina Pliškova