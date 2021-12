Društvo novinarjev: Ne vidimo potrebe po komentiranju tvita vrhovnega sodišča

Medtem ko je Združenje novinarjev in publicistov obsodilo grožnje s tožbami novinarjem s strani vrhovnega sodišča in zavračanje novinarskih vprašanj o diplomi vrhovnega sodnika Branka Masleše kot odvečnih, nam je generalna sekretarka Društva novinarjev Špela Stare odgovorila: "V Društvu novinarjev Slovenije ne vidimo potrebe po komentiranju tvita vrhovnega sodišča."

ZNP: To je sprevrženo in škandalozno

"Od sodnika Branka Masleše bi kot od nekdanjega predsednika Vrhovnega sodišča RS in zdajšnjega vodje kazenskega oddelka na omenjenem sodišču pričakovali, da z javnostjo komunicira na odprt in pregleden način ter novinarjem nemudoma posreduje celovite in konkretne odgovore na vsa zastavljena vprašanja, v kolikor seveda nima kaj skrivati. Visoki predstavniki pravosodja so absolutno javne osebe in kot take še toliko bolj zavezane k transparentnosti in nekompromitiranosti," so včeraj zapisali v Združenju novinarjev in publicistov in dodali še:

"Primerno komuniciranje visokih predstavnikov vseh treh vej oblasti z javnostjo tudi krepi zaupanje v javne inštitucije, hkrati pa predstavlja spoštovanje do samega novinarskega poklica in dela. Hkrati obsojamo vnaprejšnje grožnje novinarjem s tožbo samo zato, ker so si dovolili postaviti vprašanja, ki so lahko za nekega funkcionarja neprijetna in obremenjujoča. Pri tem je posebej škandalozno, da vrhovno sodišče kar nekako prejudicira, da se bo (morebitna) tožba končala v korist dotičnega sodnika. To priča o zelo sprevrženem razumevanju tega, kaj naj bi bila vladavina prava."

Vprašanja, na katera nismo dobili odgovora

Na službo za odnose z javnostjo vrhovnega sodišča, ki jo vodi Tina Brecelj, smo namreč v ponedeljek naslovili naslednja vprašanja, namenjena Branku Masleši:

- Katerega leta in na kateri fakulteti ste opravili diplomo?

- Kakšen je bil naslov vašega diplomskega dela in kdo je bil vaš mentor?

- Kakšen naziv ste pridobili z opravljeno diplomo?

- Kdaj in kje ste opravili pravosodni izpit?



Prosili smo še, ali nam lahko gospod Masleša pošlje tudi potrdilo o opravljeni diplomi in potrdilo o opravljenem pravosodnem izpitu.

Namesto odgovorov in potrdil nam je vrhovno sodišče poslalo naslednji odziv: "Vezano na vprašanja glede diplome vrhovnega sodnika Masleše sporočamo, da je vprašanje obstoja diplom sodnikov, upoštevajoč zakonsko predpisan postopek izvolitve, v katerem se presoja izpolnjevanje pogojev za zasedbo sodniškega mesta, odveč. Tako bo omenjeni vrhovni sodnik glede neresnic vložil tožbo, znesek odškodnine pa bo nakazal v dobrodelne namene."

Informacijska pooblaščenka: Na vprašanja so dolžni odgovoriti v roku

Na Urad informacijske pooblaščenke smo zato poslali pritožbo, kjer so nam pojasnili, da ima vrhovno sodišče za odgovore na vprašanja po zakonu o medijih (ZMed) sedem dni časa, v delu, v katerem smo zahtevali dokumente, pa je organ dolžan odločiti po določbah zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) v 20 delovnih dneh.

"V tej fazi vam svetujemo, da se ponovno obrnete na organ in ga opozorite, da mora na zastavljena vprašanja odgovoriti po ZMed, glede dostopa po dokumentih pa mora v primeru zavrnitve izdati odločbo. Zavrnilni odgovor ni procesno pravilna oblika odločanja v postopku po ZDIJZ," so zapisali.

Na družabnih omrežjih namigovanja o Masleševi diplomi

V zadnjem obdobju so na družabnih omrežjih zakrožila namigovanja, da vrhovni sodnik Masleša nima ustrezne pravne izobrazbe. Spletni portal prava.si je objavil odziv pravne fakultete v Sarajevu, kjer so pojasnili, da na njihovem dodiplomskem študiju ni bilo diplomske naloge, ampak je študent študij končal z zaključnim izpitom in da je pridobil naziv diplomirani pravnik.

Na sarajevsko pravno fakulteto smo s Siol.net poslali dodatna vprašanja. In sicer nas je zanimalo:

Koliko let traja študij, ki ga je opravil gospod Branko Masleša?

Katero stopnjo izobrazbe je z diplomo pridobil gospod Branko Masleša? Je to univerzitetna stopnja, višješolska ali visokošolska stopnja izobrazbe?

Odgovore iz Sarajeva še čakamo.