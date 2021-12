Masleševa diploma in ustrahovanje novinarjev: dobili smo prve odzive

Potem ko je vrhovno sodišče na naša novinarska vprašanja glede diplome in pravosodnega izpita vrhovnega sodnika Branka Masleše odgovorilo, da so takšna vprašanja odveč, in da bo Masleša glede zapisanih neresnic vložil tožbo, kar je vrhovno sodišče sicer objavilo tudi na Twitterju, na sodnem svetu glede tovrstnega načina komunikacije še niso zavzeli stališča. V Slovenskem sodniškem društvu pa sploh ne morejo ugotoviti, na kaj točno se omenjeni tvit nanaša. Ob vsem tem glede na odziv sarajevske pravne fakultete ni jasno, katero stopnjo izobrazbe naj bi sploh imel Masleša. Ta poleg tega še vedno ni pojasnil, kdaj in kje je opravil pravosodni izpit.

Na sodni svet in na Slovensko sodniško društvo smo med drugim naslovili vprašanje, ali je spodnji zapis vrhovnega sodišča v skladu s sodniško etiko in ali bodo zadevo obravnavali.

Vprašanje obstoja diplom sodnikov je, upoštevajoč zakonsko predpisan postopek izvolitve, v katerem se presoja izpolnjevanje pogojev za zasedbo sodniškega mesta, odveč. Vrhovni sodnik bo glede zapisanih neresnic vložil tožbo. Znesek odškodnine bo nakazal v dobrodelne namene. — Vrhovno sodišče Republike Slovenije (@vrhovno) December 6, 2021

Sodni svet bo medijske objave obravnaval na naslednji seji

"V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da se sodni svet s predmetnim tvitom še ni seznanil in v tej zvezi tudi še ni zavzel nobenega stališča. Naslednja redna seja sodnega sveta bo 16. 12. 2021, na kateri bodo obravnavani tudi aktualni članki in javne objave na temo − mediji in sodstvo," nam je odgovoril generalni sekretar sodnega sveta Domen Horvat in dodal še:

"Ali določeno ravnanje konkretnega sodnika pomeni kršitev Kodeksa sodniške etike, ki zavezuje vse sodnike, v skladu z 49. členom zakona o sodnem svetu odloča Komisija za etiko in integriteto. Pobudo za obravnave zadeve iz pristojnosti komisije lahko poda vsaka fizična ali pravna oseba. Komisija se o sprejemu pobude v obravnavo odloči glede na to, ali gre za pomembno vprašanje iz pristojnosti komisije. Komisija pa je dolžna sprejeti v obravnavo zahtevo, ki jo lahko podajo član komisije, član sodnega sveta, predsednik vrhovnega sodišča in minister. V zvezi s tvitom, ki ga omenjate, do zdaj ni bila vložena nobena pobuda niti zahteva."

V sodniškem društvu pravijo, da ne vedo, za kaj gre

"Na tvit, ki ga posredujete na povezavi, še nismo bili pozorni oz. opozorjeni, zato o njem nismo razpravljali. Po vpogledu na povezavo tudi ne moremo ugotoviti, na kaj točno se omenjeni tvit nanaša, zato ga žal težko komentiramo. Naj samo v pojasnilo dodamo, da se Slovensko sodniško društvo na splošno oz. načeloma ne ukvarja z ocenjevanjem dela Službe za odnose z javnostmi pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, ki, kot izhaja iz navedenega profila na Twitterju, upravlja omenjeni račun na Twitterju VS RS. Če bo podan predlog, ki bi zadeval kakršnokoli domnevno sporno ravnanje sodnika, ga bo seveda obravnaval Svet za sodniško etiko pri Slovenskem sodniškem društvu," pa nam je sporočila predsednica Slovenskega sodniškega društva Vesna Bergant Rakočević.

Na družabnih omrežjih namigovanja o Masleševi diplomi

V zadnjem obdobju so na družabnih omrežjih zaokrožila namigovanja, da vrhovni sodnik Masleša nima ustrezne pravne izobrazbe. Spletni portal prava.si je objavil odziv pravne fakultete v Sarajevu, kjer so pojasnili, da na njihovem dodiplomskem študiju ni bilo diplomske naloge, ampak je študent študij končal z zaključnim izpitom in da je pridobil naziv diplomirani pravnik.

Kje in kdaj je Masleša opravil pravosodni izpit?

Na sarajevsko pravno fakulteto smo na Siol. net poslali dodatna vprašanja. In sicer nas je zanimalo:

Koliko let traja študij, ki ga je opravil gospod Branko Masleša?

Katero stopnjo izobrazbe je z diplomo pridobil gospod Branko Masleša? Je to univerzitetna stopnja, višješolska ali visokošolska stopnja izobrazbe?

Maslešo smo prek službe za odnose z javnostmi vrhovnega sodišča v ponedeljek poleg podatkov o njegovi diplomi prosili tudi za informacijo, kdaj in kje je opravil pravosodni izpit, vendar tudi na to vprašanje nismo dobili odgovora, temveč le zgoraj omenjeno grožnjo s tožbo v primeru objave neresnic.

Za odziv na grožnje vrhovnega sodišča novinarjem s tožbami smo prosili tudi Društvo novinarjev in Združenje novinarjev in publicistov. Njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.