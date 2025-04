Ministrstvo bi spet gradilo sodno stavbo: pod enim pogojem

Ministrstvo za pravosodje je objavilo poziv morebitnim promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo pri izgradnji nove sodne stavbe v Ljubljani. Cilj je zagotoviti ustrezne poslovne prostore, manjšo lokacijsko razpršenost ter kvalitetnejše, varnejše in racionalnejše delovanje prvostopenjskih sodišč v Ljubljani.

S projektom javno-zasebnega partnerstva za novo sodno palačo želi ministrstvo rešiti prostorsko problematiko treh ljubljanskih sodišč, okrožnega, okrajnega ter delovnega in socialnega sodišča. Med ključnimi razlogi zanj v javnem pozivu navaja razpršenost poslovnih prostorov, visoke najemnine pa tudi dotrajanost in neustreznost poslovnih prostorov, tako tistih, ki jih ministrstvo najema v ožjem centru Ljubljane, kot tistih, ki so v lasti države.

Po zmagovalni rešitvi arhitekturnega biroja Bevk Perović arhitekti na natečaju iz leta 2021 naj bi nova sodna stavba v Ljubljani stala 135 milijonov evrov. A že sredi leta 2022 so na ministrstvu za pravosodje pod vodstvom Dominike Švarc Pipan oceno investicije dvignili na vrtoglavih 200 milijonov evrov in se odločili, da projekt dajo na hladno. Več o nenavadnem preobratu smo pisali v spodnjem članku.



Kot izhaja iz poziva, želi ministrstvo z investicijskim projektom zaposlenim in obiskovalcem zagotoviti ustrezne delovne pogoje, potrebno stopnjo varnosti, rešiti dolgotrajno prostorsko stisko prvostopenjskih sodišč v Ljubljani, urediti komunikacijske poti sodišč znotraj objekta in združiti vsa prvostopenjska sodišča na isti lokaciji.

"Z združitvijo se zasleduje predvsem cilj povečanja učinkovitosti in produktivnosti dela, izboljšanja varnosti, dostopnosti in zmanjšanja stroškov najemnin, vse z namenom povečanja gospodarnosti poslovanja," navaja ministrstvo.

Trajanje javno-zasebnega partnerstva je predvideno na najmanj 20 in največ 30 let, primopredaja nove sodne stavbe pa je predvidena do konca leta 2031, tudi izhaja iz poziva.

Vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko promotorji zastavijo do 23. aprila, vloge o zainteresiranosti pa na ministrstvu pričakujejo do vključno 15. maja, ko bo potekalo tudi javno odpiranje vlog.