Čeprav je Golobova vlada pred letom dni ustavila projekt gradnje nove sodne palače ob Dunajski cesti in namesto nje kupila razpadajočo stavbo na Litijski cesti, zaradi katere je odstopila pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, naj bi se zdaj odločili, da prvotni projekt vendarle izpeljejo. Naložba je bila ob predstavitvi natečajnih rešitev novembra 2021 ocenjena na 135 milijonov evrov, a so projekt na ministrstvu po nekaj mesecih pokopali, pri čemer so navajali domnevno previsoke stroške investicije, ki naj bi znašali 200 milijonov evrov. Od kod tako drastična podražitev projekta, niso nikoli pojasnili.

Zgodovina gradnje sodne stavbe je dolga, presenetljiva in na trenutke celo neverjetna. Prvi natečaj, ki je sodno palačo umeščal med Masarykovo cesto in železnico, sega še v leto 2007 in čeprav je država samo za zemljišča in projekta za to lokacijo plačala več kot 7,6 milijona evrov, je ta projekt padel v vodo – domnevno zato, ker naj bi bila lokacija neprimerna. Zdaj tam stoji parkirišče, ki je glede na vse vložene milijone verjetno eno najdražjih na svetu.

Za primernejšo lokacijo se je nato izkazala parcela od Dunajski cesti, kjer je nekoč stala vojašnica Ljuba Šercerja. Čeprav se je ob fiasku s projektom ob Masarykovi cesti zdelo nemogoče, da bi se zgodba tudi z novim projektom ponovila, se je zgodilo prav to, saj so na ministrstvu po uspešno izvedenem natečaju projekt zaradi domnevno previsoke investicije pokopali.

Kako naj bi bila po zmagovalni natečajni rešitvi videti sodna stavba ob Dunajski cesti, si lahko pogledate v spodnji galeriji:

Fotogalerija 1 / 5

Zakaj se je v nekaj mesecih projekt podražil na 200 milijonov?

Le sreči se lahko davkoplačevalci zahvalimo, da so zemljišča ob Dunajski cesti v lasti države in da s projektom razen natečaja in prvih projektov ni bilo milijonskih stroškov.

Ob tem je zanimivo, da na ministrstvu za pravosodje niso nikoli pojasnili, zakaj naj bi se vrednost projekta s slabih 135 milijonov evrov v nekaj mesecih dvignila na okroglih 200 milijonov evrov. Ob to se je decembra 2022, ko je postalo jasno, da pogodbe za projektiranje ministrstvo ne namerava skleniti, obregnil tudi Vasa Perović iz biroja Bevk Perović arhitekti, ki je zmagal na natečaju za sodno stavbo.

Poudaril je, da ministrica številke napihuje, da bi ustvarila vtis, da je v celotnem postopku nekaj hudo narobe in da se je, kot se je izrazila, projekt delal "precej na pamet". "Sprašujemo se, kaj točno s tem misli. V žiriji natečaja so namreč sodelovali tudi predstavniki sodne veje oblasti – sodniki in predstavniki sodišč ter tudi predstavniki ministrstva, ki so postopek vodili. Nato je prišla nova ministrica in tudi njihovo delo ocenila kot slabo opravljeno že v izhodiščih, pri čemer je bila že pod njenim okriljem sprejeta odločitev o oddaji javnega naročila pod pogoji, ki jih je v času njenega ministrovanja določilo ministrstvo za pravosodje," je opozoril Perović.

Kot je znano, je nato ministrstvo začelo iskati "cenejše" rešitve za reševanje prostorske stiske sodišč in se odločilo za nakup več let prazne in propadajoče stavbe na Litijski cesti, kjer naj bi bil, kot poroča portal 24ur.com, v najboljšem primeru na koncu sodni arhiv. Kot naj bi razkrila nova pravosodna ministrica Andreja Katič, varnost te stavbe zdaj preverjajo tudi statiki.

Tudi z varnostnega vidika najboljša rešitev

Po blamaži z Litijsko cesto naj bi se po poročanju 24ur.com na ministrstvu odločili, da vendarle odmrznejo projekt ob Dunajski cesti. Kot je pojasnila ministrica Andreja Katič, so na sestanku s premierjem Golobom ugotovili, da lahko prostorsko problematiko ljubljanskih sodišč reši samo nova sodna stavba in da je tudi z varnostnih vidikov najprimernejša lokacija za Bežigrajskim dvorom.

Prvi korak, s katerim se bo projekt, v katerem bo nove prostore dobilo ljubljansko okrajno, okrožno ter delovno in socialno sodišče, premaknil z mrtve točke, bodo po poročanju 24ur.com izračuni državnega nepremičninarja, to je Družbe za svetovanje in upravljanje.