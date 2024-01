Zakaj je ministrica prepričana, da so ji lagali in jo zavajali?

Neuradno smo pridobili poročilo o postopku nakupa zdaj že zloglasne poslovne stavbe na Litijski cesti 51 v Ljubljani, ki naj bi kazalo na to, da so strokovne službe ministrstva za pravosodje postopek vodile tako, da je bil na koncu izbran točno določen ponudnik – podjetje Rajski vrt, ki ga vodi poslovnež Sebastjan Vežnaver.

Pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan je v izjavi pred sejo vlade poudarila, da pri nakupu stavbe na Litijski cesti 51 več kot očitno ni šlo za malomarnost, temveč za skrbno načrtovano, protipravno delovanje, zavestno zavajanje in prirejanje dokumentacije organizirane skupine s ciljem pridobitve protipravne koristi. To naj bi razkrilo tudi poročilo o poslu, ki smo ga pridobili na Siol.net.

Kdo so ljudje, ki naj bi zavajali in prirejali dokumentacijo?

V prvi vrsti naj bi bila za to odgovorna vodja službe za nepremičnine in investicije na ministrstvu Simon Starček ter generalni sekretar Uroš Gojkovič. Gojkoviča je vlada zaradi tega posla na pobudo Švarc Pipanove že razrešila, Starček pa naj bi bil v postopku prerazporeditve na drugo delovno mesto. To naj bi se zgodilo tudi z Janjo Garvas, vodjo službe za finance in proračun.

Poročilo največkrat kot odgovorno osebo navaja Simona Starčka, vodjo službe za nepremičnine in investicije. Foto: Matic Prevc/STA

Poleg teh treh uslužbencev poročilo izpostavlja še sedem drugih zaposlenih, ki so sodelovali pri poslu, pri čemer po visoki funkciji izstopata vsaj še vodja oddelka za pravne in splošne zadeve Mateja Žižek ter namestnica generalnega sekretarja Tina Teržan.

Čeprav ga poročilo v nobenem od korakov ne omenja izrecno, naj bi se v posel vpletal tudi Klemen Žibert, generalni sekretar SD, ki naj bi o njem poizvedoval pri vodji kabineta ministrice.

Kaj naj bi govorilo v korist temu, da je bila ministrica zavedena?

Dominika Švarc Pipan naj bi za nakup stavbe na Litijski cesti 51 izvedela 5. decembra lani, več kot pet mesecev po tem, ko je ministrstvo objavilo informativno zbiranje ponudb za nakup prostorov pravosodnih organov v Ljubljani.

Od tega trenutka dalje se je posel odvil bliskovito. Sklep o potrditvi investicije so sprejeli 22. decembra, vlada je nakup potrdila 27. decembra, le dan kasneje pa se je ministrica podpisala pod 7,7 milijona evrov vredno kupoprodajno pogodbo. Kupnino so družbi Rajski vrt nakazali le dan po podpisu pogodbe.

Ob tem v oči bode še ena podrobnost. Za nakup poslovne stavbe naj Švarc Pipanova ne bi izvedela na pravosodnem ministrstvu, temveč na sestanku z ministrstvom za finance, na katerem so se pogovarjali o zagotovitvi proračunskih sredstev za nakup.

"Iz komunikacije med ministrico in generalnim sekretarjem Gojkovičem je razvidno, da ministrice nihče ni opozoril na kakršnekoli nepravilnosti pri postopkih v zvezi z nakupom nepremičnine in potencialnimi tveganji. Takih opozoril po navedbah generalnega sekretarja Gojkoviča tudi on ni dobil. Po njegovem vedenju naj bi postopki potekali v skladu s predpisi in protokoli na ministrstvu, saj so odgovorne osebe podale svoje parafe na vse dokumente," navaja poročilo.

Ob tem se seveda postavlja tudi vprašanje, kako je mogoče, da ne ministrica ne njen najožji krog sodelavcev v pol leta (nakup prostorov so načrtovali še pred objavo poziva) nista naletela niti na informacijo o javnem zbiranju ponudb za sodno palačo.

Katere nepravilnosti naj bi se dogajale pri tem poslu?

Poročilo v prvi vrsti izpostavlja časovnico posla. Informativno zbiranje ponudb so objavili 23. junija lani, v petek, takoj po začetku šolskih počitnic. Rok za oddajo ponudbe se je iztekel že 10. julija. Analizo prejetih ponudb je neuradna komisija, ki so jo sestavljali Jure Maleš, Sandra Škofic, Anton Golob in Tina Teržan, opravila razmeroma hitro, in sicer do 14. julija. Približno mesec kasneje so na ministrstvu o tem, da jih zanima nakup stavbe na Litijski cesti 51, obvestili prodajalca, družbo Rajski vrt. Vse to naj bi se dogajalo mimo ministrice.

Nato se več mesecev s projektom ni dogajalo nič, čeprav bi v tem času lahko opravili skrben pregled pred nakupom in pripravili napotila, kako skrbno ravnati v nadaljevanju posla. "Pravni pregled ne ugotovi ali izpostavi večjih posebnosti, zato se iz pravnega pregleda lahko ugotovi, da je pravno stanje ustrezno, pri čemer pravna služba ne izpostavi nobenih posebnosti. Navede izključno, da dejanskega stanja glede posesti ni mogoče ugotoviti in da je bil opravljen pregled na kraju, čeprav pravnemu pregledu ni priloženo nobeno poročilo pregleda kraja," navaja poročilo o projektu.

Kot odgovorne osebe za pregled nepremičnine poročilo identificira Starčka in Gojkoviča, sekretarko Sandro Škofic ter Ano Teodorović in Matejo Žižek iz pravne službe ministrstva.

Ministrstvo za pravosodje je k dopolnitvi ponudbene dokumentacije družbo Rajski vrt povabilo šele 8. decembra, šele po nakupu stavbe pa mediji začnejo razkrivati pomanjkljivosti. Od cenitvenega poročila, ki je bilo le na hitro popravljeno ter naj bi ga izdelal drugi cenilec in ne ta, ki ga je podpisal, do tega, da površina stavbe verjetno ne ustreza dejanskemu stanju.

Tako Starčka kot druge uslužbence na ministrstvu, ki jih navaja poročilo, smo prek službe za stike z mediji ministrstva prosili za komentar, objavili ga bomo, ko ga prejmemo.