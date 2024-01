Golob o vojni med Švarc Pipanovo in SD: Gre za hude obtožbe

Da gre za res hude obtožbe, je predsednik vlade ugotovil tudi po današnjem pregledu medijev. Ocenil je, da se mora z očitki podrobneje seznaniti. "Zato bom sestanek nadaljeval tudi po tem srečanju, še danes in tudi v prihodnjih dneh, če bo to potrebno," je dejal.

Medtem so na koalicijski vrh z zamudo vendarle prišli tudi poslanci in ministri SD z izjemo Dominike Švarc Pipan. Ob tem je predsednica SD Tanja Fajon dejala, da je sporočilo predsedstva SD jasno in da torej pričakujejo, da bo ministrica razrešena s položaja. "In če ministrica sama ne gre, pričakujemo poteze predsednika vlade," je dodala.

Ministrica se je pod drobnogledom javnosti v zadnjih tednih znašla zaradi domnevnih nepravilnostih pri nakupu prostorov na Litijski, ki jih preverjata tudi Nacionalni preiskovalni urad in Komisija za preprečevanje korupcije. Premier Golob je na seji DZ v odgovoru na poslansko vprašanje dejal, da želi razčistiti, kdo je tisti, ki je glede nakupa sodne stavbe na Litijski zavedel vlado.

Švarc Pipanova je danes dejala, da prevzema objektivno odgovornost za nakup stavbe, a če bi odstopila v tem trenutku, se bodo podobne zgodbe nadaljevale, je opozorila. Ob tem je s prstom pokazala tudi na lastno stranko SD, ki jo je v ponedeljek pozvala k odstopu, premierja pa, naj njihovo odločitev spoštuje. Predsednica SD je ministričine obtožbe označila za laži in manipulacije, ob tem pa ne izključuje možnosti izključitve Švarc Pipan iz stranke. Ministrico čaka tudi interpelacija, ki jo je vložila SDS.