Švarc Pipanova: Fajonovi se očitno zdi normalno, kar počne generalni sekretar SD

"V zvezi z nakupom stavbe na Litijski smo po zamenjavi generalnega sekretarja Uroša Gojkoviča in ob pregledu vse dostopne dokumentacije ugotovili, da ni šlo za nikakršno malomarnost. Nasprotno, vse bolj se kaže, da gre za skrbno načrtovano, protipravno delovanje, zavestno zavajanje in prirejanje dokumentacije organizirane skupine s ciljem pridobitve protipravne koristi. Gre tako za posamezne uradnike ministrstva kot tudi člane stranke SD. Celotno dokumentacijo smo že predali organom pregona, danes smo tudi preklicali pooblastila vodjem strokovnih služb, ki so sodelovali v spornih postopkih," je pred sejo vlade sporočila pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan in dodala, da kljub objektivni odgovornosti ne bo odstopila s položaja.

"Predsednica stranke Tanja Fajon je včeraj povedala, da je normalno in očitno celo pričakovano, da se generalni sekretar stranke vmešava v delo ministrstev. In kot sem ugotovila v zadnjih dnevih, je točno to počel tudi v tem primeru. Zgrožena sem nad to izjavo predsednice stranke, saj je takšna praksa nezakonita in nesprejemljiva, odpira vrata sistemski korupciji, proti kateri se je treba boriti z vsemi sredstvi," je še poudarila in dodala:

"Kot ministrica prevzemam objektivno odgovornost, saj sem pogodbo podpisala v dobri veri, da so pristojne službe svoje delo opravile strokovno, zakonito in z dolžno skrbnostjo. Danes vem, da so mi lagali ter načrtno prikrivali in prirejali podatke. A če odstopim v tem trenutku, se bodo podobne zgodbe nadaljevale in nič se ne bo spremenilo."

Ministrica: Klemen Žibert je hotel vplivati na izbiro notarjev

V izjavi pred sejo vlade je ministrica povedala, da kot podpisnica pogodbe o nakupu stavbe na Litijski prevzema objektivno odgovornost, a je, kot pravi, ugotovila, da so ji pristojne službe lagale in prirejale podatke. Dejala je, da si želi interpelacije v državnem zboru, da bi lahko pojasnila vse podrobnosti.

Poudarila je, da je SD še vedno njena stranka, čeprav jo je Tanja Fajon izključila iz vseh komunikacijskih kanalov stranke in se je generalni sekretar stranke Klemen Žibert vpletal v delo ministrstva in po njenih besedah celo skušal vplivati na izbiro notarjev.

Dodala je, da nekateri posamezniki v SD delajo škodo stranki in državi.

Neuradno: Golob podpira Švarc Pipanovo

Koalicija se bo po seji vlade danes sestala še na posebnem sestanku. Po naših neuradnih informacijah bo premier Robert Golob podprl odločitev ministrice, da ne odstopi s položaja, in je ne bo razrešil ali pozval k odstopu.