Neuradno: Švarc Pipanova s prstom pokazala na generalnega sekretarja SD

V SD so na sinočnji seji predsedstva stranke soglasno sprejeli sklep, da zaradi objektivne odgovornosti pri spornem nakupu nove sodne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan pozovejo k odstopu s položaja.

Predsedstvo SD je po besedah predsednice Tanje Fajon opravilo zelo dolgo razpravo, na kateri sta bila na začetku navzoča tudi ministrica in nekdanji generalni sekretar na pravosodnem ministrstvu Uroš Gojkovič. Kot je dejala Fajonova, so od vsega začetka želeli slišati več pojasnil in odgovorov.

"Ni pa na nas, da kakorkoli odločamo o krivdi, lahko pa prevzamemo objektivno odgovornost. Zdaj pa naj organi pregona nemoteno opravijo svoje delo," je dejala predsednica SD in zatrdila, da bodo njihove ugotovitve kot stranka tudi spoštovali.

Švarc Pipanova je v preteklih dneh že večkrat nakazala, da potrebuje več časa, da odkrije, kdo vse na ministrstvu je bil v ozadju spornega posla. Tudi premier Robert Golob je včeraj izrazil pričakovanje, da bo ministrica "skušala oprati svoje ime" in preiskala sporni posel. "Gre za načrtno dejanje skupine oseb," je dejal.

O tem, kakšne korake v koalicijski SD nadalje pričakujejo od Goloba, je Fajonova sinoči dodala, da so ti stvar predsednika vlade, najmanj, kar pričakujejo, pa je, da bo spoštoval odločitev predsedstva stranke.