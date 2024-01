Obeta se politično pester teden: usoda ministric znana že danes?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanci bodo redno januarsko zasedanje začeli s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrom. Premier bo odgovarjal na trenutno aktualna vprašanja, med njimi o nakupu prostorov na Litijski, nakupu 13 tisoč računalnikov in predlogu prenovljenega energetskega zakona.

Obeta se politično pester teden, v katerem bi utegnilo postati jasno, ali ministrici Dominika Švarc Pipan in Emilija Stojmenova Duh po domnevno spornih poslih svojih ministrstev še uživata podporo premierja Roberta Goloba.

Švar Pipanova pod drobnogledom zaradi spornega nakupa sodne stavbe

Ministrica za pravosodje Švarc Pipan se je pod drobnogledom javnosti v zadnjih tednih znašla zaradi domnevnih nepravilnosti pri nakupu prostorov na Litijski, ki jih preverjata tudi Nacionalni preiskovalni urad in Komisija za preprečevanje korupcije. Za omenjeni nakup je ministrstvo odštelo 7,7 milijona, pri čemer pa ni naročilo svoje preverbe cene stavbe, ampak je sprejelo cenitev, ki jo je naročil in plačal prodajalec, podjetnik Sebastjan Vežnaver. Zadnji je zanjo leta 2020 odštel 1,7 milijona evrov, sodna cenilka gradbene stroke in nepremičnin pa je stavbo, preden jo je kupil Vežnaver, ocenila na 2,9 milijona evrov.

Premier Golob je od ministrice, ki je doslej zatrjevala, da ne namerava odstopiti, prejel poročilo o postopku nakupa, a pričakuje njegovo dopolnitev. Razjasnitev vseh okoliščin pa pričakujejo tudi v ministričini SD, kjer napovedujejo, da bodo ob ugotovljenih nepravilnostih odločno ukrepali. "Nihče nima pri nas bianco zaupanja," je nedavno zatrdila predsednica SD Tanja Fajon.

Nadaljnje razčiščevanje je tako pričakovati tudi na današnji seji predsedstva SD. Iz stranke sicer prihajajo neuradne informacije, da so ministrici predvsem v poslanski skupini podporo že odrekli. Ministričin položaj bi bilo namreč še posebej težko ubraniti v primeru razprave ob interpelaciji, ki so jo že napovedali v SDS, je slišati v stranki.

Predsednika vlade bo o nakupu sodne stavbe spraševal Dejan Kaloh. V SDS so napovedali, da bodo vložili interpelacijo zoper ministrico Dominiko Švarc Pipan.

Na seji tudi vprašanja o nakupu 13 tisoč računalnikov

Zagovor v DZ pa čaka še eno članico Golobove ministrske ekipe, ministrico za digitalno preobrazbo Stojmenovo Duh, ki ji SDS v vloženi interpelaciji med drugim očita sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela, sum oškodovanja davkoplačevalcev zaradi negospodarnega nakupa 13 tisoč računalnikov in zavajanje javnosti glede omenjenega nakupa. O tem bo premierja Goloba na današnji seji spraševal poslanec SDS Tomaž Lisec.

Kakšna bo usoda obeh ministric, bi utegnilo bolj jasno postati že danes, ko premierja Goloba na redni seji DZ čakajo poslanska vprašanja o obeh vladnih nakupih.

Pojasnila Švarc Pipan in Stojmenove Duh pa pričakujejo tudi koalicijski partnerji. Priložnost za to bo po napovedih že na sestanku koalicije v sredini tedna, kjer je pričakovati tudi razpravo o letošnjem delu vladne koalicije.

Poslansko vprašanje na temo energetskega zakona

Poslansko vprašanje (NSi) se bo nanašalo na predlog energetskega zakona, ki med drugim v prihodnosti predvideva tudi izločitev plina iz ogrevanja stavb. V NSi vlado pozivajo, naj predlog umakne, v nasprotnem primeru ne izključujejo referenduma.

Iz vrst koalicije bo vprašanje na predsednika vlade naslovila poslanke Levice Nataša Sukič, nanašalo pa se bo na vse bolj skrb vzbujajoč razvoj dogodkov v Gazi ter na Zahodnem bregu in okupiranih ozemljih.