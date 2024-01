Premier Golob obujal spomine na šolske dni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vlade Robert Golob je znova obujal spomine na šolske dni. "Ob koncu osnovne šole je bilo vse preprosto. Sanje so bile na dosegu roke, sklenjena prijateljstva so bila večna. Življenje se je slikalo, kot da ni meja," je ob fotografiji, ki jo je objavil na družbenem omrežju Instagram, zapisal Golob.

Slovenski premier Robert Golob rad deli fotografije iz mladih dni. Tokrat je na svojem profilu na Instragramu objavil fotografijo iz osmega razreda osnovne šole.

"Jaz, 8. razred. Ob koncu osnovne šole je bilo vse preprosto. Sanje so bile na dosegu roke, sklenjena prijateljstva so bila večna. Življenje se je slikalo, kot da ni meja. Pol leta kasneje pa … ni bilo več tako," je zapisal premier. Sledil je prehod v srednjo šolo, ki ga je, kot pravi, naučila samostojnosti, discipline in odgovornosti.

"Ampak na koncu sem vendarle spoznal, da je to bilo eno najlepših obdobij mojega življenja," je zaključil premier, ki je pred dnevi praznoval svoj 57. rojstni dan.