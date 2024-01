Kako se bo Golob odločil glede Švarc Pipanove?

Po njunem večernem srečanju izjav ni bilo, ali ministrica še uživa podporo premierja, pa naj bi bilo znano po današnjem vrhu koalicije. Možnost, da bi Švarc Pipan predsedniku vlade podala dovolj tehtna pojasnila, ki bi ji omogočila, da se obdrži na ministrskem stolčku, naj bi bila po neuradnih informacijah manj verjetna.

Švarc Pipanova je v preteklih dneh že večkrat nakazala, da potrebuje več časa, da odkrije, kdo vse na ministrstvu je bil v ozadju spornega posla. Tudi premier Golob je izrazil pričakovanje, da bo ministrica "skušala oprati svoje ime" in preiskala sporni posel. "Gre za načrtno dejanje skupine oseb," je dejal v ponedeljek v odgovoru na poslanska vprašanja o tej temi.

Koalicijski vrh o prioritetah v novem letu

Danes naj bi sicer vlada in koalicijski poslanci začrtali delo v letošnjem letu, v katerem bodo ob številnih odprtih frontah morali zagristi v nemalo izzivov. Eden trših orehov bo po pričakovanjih prenova sistema plač v javnem sektorju, kjer ima vladna stran več odprtih front s posameznimi poklicnimi skupinami. Zdravniki in zobozdravniki, ki stavkajo že tretji teden, zaostrujejo svoje aktivnosti in bodo danes preklicali soglasja za nadurno delo. Za danes so opozorilno stavko napovedali še tožilci, s protestnimi zbori na sodiščih nadaljujejo tudi sodniki, zaposleni na večini upravnih enot danes tridnevno stavko zaključujejo.

Ob tem vlado v letu, ki jo bo na področju javnih financ v veliki meri zaznamovala popoplavna obnova, čaka tudi uresničevanje obljubljenih sprememb na področju zdravstva, sodstva, pokojnin in drugih reform. Da bodo konkretne korake zapisali v normativni načrt vlade, so v koaliciji napovedovali že v začetku leta. Javnosti pa bi ga lahko predstavili danes.