Sajovic: Ministrica s podpisom pogodbe objektivno odgovorna in ve se, kaj sledi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je po koalicijskih usklajevanjih pred sejo vlade v izjavi za medije dejal, da je ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan s podpisom pogodbe o nakupu stavbe na Litijski cesti objektivno odgovorna in ve se, kaj sledi. O tem, ali ima podporo premierja Roberta Goloba, niso govorili, je dejal.

"Če ministrica sama ne odstopi in seveda če ne uživa več podpore v lastni stranki, v javnosti in pri predsedniku vlade, bomo predlog, ki bo prišel v DZ, obravnavali in jo razrešili," je dejal Sajovic.

Tudi tega, kaj je Švarc Pipanova na torkovem sestanku predstavila predsedniku vlade, Sajovic ne ve.

Objektivno odgovorna, a odstopila ne bo

Je pa ministrica danes dejala, da prevzema objektivno odgovornost za nakup sodne stavbe na Litijski cesti, a če bi odstopila v tem trenutku, se bodo podobne zgodbe nadaljevale, je opozorila.

Ob tem je s prstom pokazala tudi na lastno stranko SD, ki jo je v ponedeljek pozvala k odstopu, premierja pa, naj njihovo odločitev spoštuje. Zadnjo besedo bo tako imel predsednik vlade Robert Golob, njegovo odločitev pa bo spoštovala, je napovedala.

Ministrica se je pod drobnogledom javnosti v zadnjih tednih znašla zaradi domnevnih nepravilnosti pri nakupu prostorov na Litijski, ki jih preverjata tudi Nacionalni preiskovalni urad in Komisija za preprečevanje korupcije. Ministrstvo namreč ni naročilo svoje preverbe cene stavbe, ampak je sprejelo cenitev, ki jo je naročil in plačal prodajalec, to je podjetnik Sebastjan Vežnaver. Premier Golob je na seji DZ v odgovoru dejal, da želi razčistiti, kdo je tisti, ki je glede nakupa sodne stavbe na Litijski zavedel vlado.

NSi: Morala bi odstopiti

V opozicijski NSi menijo, da bi morala ministrica za pravosodje odstopiti, ne pa metati krivde glede nepravilnosti pri nakupu prostorov na Litijski na uradnike ministrstva. Dogajanje so označili za kaos absurda, v katerem vidijo boj med dvema koalicijskima strankama ter politično kalkuliranje pred evropskimi volitvami.

"Agonija se vleče že štiri tedne, jasno je, da je ministrica tukaj objektivno odgovorna, gre pa tudi za kolektivno odgovornost vlade, ki je podprla sklep o nakupu stavbe," je dejal poslanec NSi Jernej Vrtovec.

Vrtovec meni, da je, ko izgubiš kredibilnost v tolikšni meri, kot se je to zgodilo ministrici, pred tabo samo še odločitev o odstopu. "Ne samo sprejem objektivne odgovornosti brez odstopa, to jaz prvič vidim v tej državi," je dejal.

Žalosti ga, da se celotna krivda meče na uradnike. Sam namreč trdi, da imamo v državi dobre uradnike, za pravilne odločitve pa morajo poskrbeti vodstvene strukture ministrice. "Če neki uradniki delajo po svoje, ti pa si resorni minister, kot kaže, ne obvladuješ resorja," je dejal.

Nesprejemljivo je, da se je nakup sodne stavbe na Litijski cesti zgodil brez cenitve, saj moraš kot minister ravnati kot skrben gospodar, četudi te zakon k lastni cenitvi ne zavezuje, izpostavlja. "Sam sem bil minister in sem si ogledoval stavbe po Ljubljani," je dejal.

Sporna pogodba

Obregnil se je tudi ob kupoprodajno pogodbo. "Tisti, ki ste kupili avtomobil, imate verjetno v pogodbi več pravnih varovalk," je dejal. Pogodba po načelu videno-kupljeno je sestavljena na treh straneh, protikorupcijska klavzula pa je edina varovalka, ki ščiti državo. Ministrstvo pa bi se po njegovem mnenju moralo ukvarjati z razdiranjem pogodbe.

Dogajanje okrog ministričinega odstopa pa ocenjuje za boj med dvema koalicijskima strankama, in ne kot razčiščevanje odgovornosti. Predvsem pa kot politično kalkuliranje pred evropskimi volitvami, ki bodo pomembne za obe stranki.

Ocenjuje, da se bo zaradi interpelacije ministrice ta zgodba vlekla še nekaj časa, v državi pa imamo mnogo drugih, pomembnih tem, ki bi jih morali reševati, predvsem stavke. "Ne pa da iz dneva v dan prehajamo iz afere v afero - od nakupa računalnikov, do sodne stavbe, pa nihče noče sprejeti odgovornosti," je dejal.