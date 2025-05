Podpora vladi Roberta Goloba se je znižala za odstotno točko, in sicer znaša 31,3 odstotka, kažejo podatki ankete Mediane za POP TV. Med strankami se je Gibanje Svoboda približala SDS, če bi bile volitve danes, bi SDS podprlo 21,4 odstotka vprašanih, Svobodo pa 17,8. Med politiki je na vrhu priljubljenosti predsednica države Nataša Pirc Musar.

Vladi Roberta Goloba je v tokratni anketi podporo izreklo 31,3 odstotka vprašanih, aprila 32,3 odstotka. Delež tistih, ki vlade ne podpira, znaša 54,8 odstotka (aprila 52,3 odstotka). Delež neopredeljenih je z aprilskih 15,4 odstotka padel na 13,9 odstotka.

Delo DZ podpira 27,7 odstotka vprašanih, ne podpira ga 57,1 odstotka, ostalih 15,2 odstotka je neopredeljenih.

Gibanje Svoboda se je približala SDS

Med strankami še naprej vodi opozicijska SDS, ki ji je v tokratni anketi podporo izrazilo 21,4 odstotka (aprila 19,8 odstotka). Se je pa največja vladna stranka Gibanje Svoboda približala SDS, saj bi jo danes volilo 17,8 odstotka (aprila 14,2 odstotka) vprašanih. Koalicijski SD je podpora s 6,2 odstotka aprila rahlo padla na 5,8 odstotka v maju. Na četrtem mestu so prvič pred NSi Demokrati, ki bi jih maja izbralo 4,6 odstotka volivcev, aprila pa 2,5 odstotka.

NSi je tako na petem mestu s 3,8-odstotno podporo (aprila 3,9). Levica je s četrtega mesta aprila, ko bi jo volilo 4,6 odstotka vprašanih, maja padla na šesto mesto, ko bi jo volilo 3,7 odstotka.

Sledi zunajparlamentarna Resni.ca s triodstotno podporo, stranka Vesna je s šestega mesta aprila s 4,2-odstotno podporo maja padla na osmo mesto z 2,7-odstotno podporo. Sledi ji SNS z 2,5-odstotno podporo, v deseterico pa se maja prebila stranka Pirati, ki bi jo obkrožilo 1,5 odstotka vprašanih.

Delež tistih, ki ne vedo, koga bi podprli, se je s 24,1 odstotka prejšnji mesec znižal na 21 odstotkov maja. Nobene stranke ne bi volilo 6,5 odstotka vprašanih (aprila 8,3 odstotka), 1,4 odstotka vprašanih pa ni želelo odgovoriti.

Najbolj priljubljena je predsednica Nataša Pirc Musar

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledi ji prvak SD in gospodarski minister Matjaž Han. Na tretje mesto se je povzpela predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in prehitela četrtouvrščenega evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča. Na petem mestu mu sledi finančni minister Klemen Boštjančič, za njim pa tokrat evropska komisarka Marta Kos. Na sedmo mesto se je uspelo prebiti predsedniku državnega sveta in ustanovitelj stranke Fokus Marku Lotriču, prvak demokratov Anže Logar je osmi. Najvišje uvrščen član Nove Slovenije je Jernej Vrtovec na devetem mestu, deseti je vodja poslancev SD Jani Prednik.

Golob pred Janšo

Predsednik vlade in Svobode Robert Golob kot prejšnji mesec ostaja na 16. mestu, koordinatorka Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko pa je od aprila padla po lestvici navzdol za sedem mest in je na 17. mestu. Predsednik SDS Janez Janša se je povzpel na 18. mesto, prvak NSi Matej Tonin pa zdrsnil na 19. mesto.

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV izvedel med 19. in 22. majem na reprezentativnem vzorcu 704 polnoletnih prebivalcev Slovenije.