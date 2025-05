Anketno merjenje je potekalo v obdobju povečanega političnega dogajanja, zaznamovanega z odločitvijo o povečanju obrambnih izdatkov, razpravo o spremembah pokojninske zakonodaje in s kampanjami pred referendumom o dodatkih k pokojninam umetnikov. Vse našteto je lahko vplivalo na javno razpoloženje in politične preference.

Med drugimi strankami SD beleži 4,8 odstotka podpore, stranke Resnica, Nova Slovenija in Levica so si blizu z okoli štirimi odstotki, pri čemer se je NSi vrnila na raven izpred enega meseca, medtem ko sta Resnica in Levica izgubili približno odstotno točko podpore. Demokrati Anžeta Logarja so po podatkih raziskave izgubili skoraj dve odstotni točki (maj 5,1 odstotka, april trije odstotki).

Delež neopredeljenih volivcev se je nekoliko zmanjšal – aprila jih je bilo 25 odstotkov, tokrat 20. Nekaj manj kot devet odstotkov vprašanih ne bi glasovalo za nobeno stranko.

Ocena vlade se je izboljšala

Ocena dela vlade se je v primerjavi s preteklimi meseci nekoliko izboljšala. Delež vprašanih, ki delo vlade ocenjujejo pozitivno, je tokrat dosegel skoraj 23 odstotkov, kar je nekoliko več kot aprila. Delež srednjih ocen ostaja nespremenjen pri 27,7 odstotka, medtem ko je delež manj zadovoljnih tokrat padel pod polovico – na 47 odstotkov. Raziskava za Delo je bila opravljena med 5. in 7. majem na reprezentativnem vzorcu več kot 700 prebivalcev Slovenije.