Golob je na omrežju X pogovor z Ruttejem označil za odličnega. Dodal je, da je generalnega sekretarja Nata seznanil z načrti za krepitev slovenskih oboroženih sil, tudi s povečanjem aktivne rezerve na načelih teritorialne obrambe.

Kot so v četrtek sporočili iz kabineta predsednika vlade, bo Slovenija že letos za obrambno in varnostno politiko namenila dva odstotka BDP. Izdatke bodo do leta 2030 postopoma povečevali, in sicer do treh odstotkov BDP.

Great to talk with 🇸🇮 PM Dr Robert Golob today. I warmly welcome the announcment that @govSlovenia will ramp up defence spending to 2% this year with further increases to follow. Investing more in defence is a priority for NATO - to keep our people safe and our countries secure.