Evropska komisija bo v nove projekte Evropskega obrambnega sklada vložila skoraj milijardo evrov, je ministrstvo za obrambo zapisalo v sporočilu za javnost. S tem bo skupno financiranje EU za skupne obrambne raziskave in razvoj od leta 2021 preseglo štiri milijarde evrov.

Izbrali so projekte, ki jih bodo izvajala podjetja in raziskovalne ustanove Beyondsemi Conductor, SSRD, Teces, OneDrone, Robotina, Smartis, ljubljanska fakulteta za strojništvo, mariborska fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ASH, Institut Jožef Stefan in CosyLab, pa tudi Guardiaris in ljubljanska fakulteta za elektrotehniko, ki bosta sodelovala v dveh projektih.

Slovenija vodilna pri 57 milijonov vrednem projektu

Ministrstvo je ocenilo, da je projekt Sentinel podjetja Teces izjemen uspeh, saj bo Slovenija vodilna država v konzorciju z 41 entitetami iz 15 držav EU. Projekt, ki je vreden skoraj 57 milijonov evrov, naslavlja razvoj naprednih rešitev za povečanje operativne učinkovitosti in energetske odpornosti vojaških baz.

Slovenija je bila uspešna tudi v preteklih razpisih Evropskega obrambnega sklada. V razpisu iz leta 2021 so izbrali devet projektov, v katerih so sodelovala slovenska podjetja, v razpisu 2022 tri projekte in v razpisu leta 2023 devet projektov. Ministrstvo je še dodalo, da se tudi na letošnji razpis, odprt do oktobra, že prijavljajo konzorciji s slovenskimi projekti.