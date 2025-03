Evropska komisija je danes predstavila načrt za okrepitev obrambne pripravljenosti EU do leta 2030, ki se osredotoča na več sodelovanja med državami članicami na področju obrambe. Po besedah pristojnega komisarja Andriusa Kubiliusa bo ključno izvajanje te bele knjige o evropski obrambi, saj zgolj njeno branje Moskve ne bo odvrnilo od napada.

Kaja Kallas Foto: Guliverimage "Mednarodni red doživlja spremembe, kakršnim nismo bili priča od leta 1945. Smo v odločilnem trenutku za evropsko varnost. To je ključni trenutek za ukrepanje," je ob predstavitvi bele knjige o prihodnosti evropske obrambe z naslovom Pripravljenost 2030 povedala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Po njenih besedah gre za načrt, kako lahko EU v večji meri sodeluje na področju obrambe.

Kot je ob tem povedal evropski komisar za obrambo Kubilius, EU ta načrt potrebuje, ker obveščevalni podatki nekaterih članic kažejo, da bi lahko ruski predsednik Vladimir Putin delovanje zahodne kolektivne obrambe preizkusil že pred letom 2030.

Osemsto milijard dodatnih naložb

Med štirimi ključnimi prednostnimi nalogami bele knjige je povečanje obrambnih izdatkov držav članic. Temu namenjen načrt, ki naj bi prinesel do osemsto milijard evrov dodatnih naložb v evropsko obrambo, je komisija predstavila že v začetku meseca.

Načrt za ponovno oborožitev Evrope predvideva vzpostavitev novega finančnega instrumenta, v okviru katerega bo državam članicam na voljo do 150 milijard evrov posojil za skupno naročanje vojaške opreme na več prednostnih področjih. Glede na predlog uredbe EU, ki ga je danes sprejela komisija, so med temi sistemi protizračne in protiraketne obrambe, droni, rakete, topništvo, zaščita kritične strukture ter vojaška mobilnost.

Šest mesecev za pripravo načrtov

Sredstva za posojila namerava Bruselj pridobiti z izposojanjem denarja na kapitalskih trgih, med države članice pa jih bo razdelil glede na potrebe, ki jih bodo članice predstavile v nacionalnih naložbenih načrtih. Za njihovo pripravo bodo imele šest mesecev časa, pri čemer bo sodelovanje v instrumentu prostovoljno.

Bodo pa lahko pri financiranju projektov, za katere bodo uporabile posojila, izkoristile tudi t. i. nacionalno odstopno klavzulo, ki omogoča odstopanje od evropskih proračunskih pravil.

Komisija je v danes sprejetem dokumentu določila pogoje, pod katerimi bo možna uporaba odstopne klavzule. Proračunske izdatke za obrambo bodo lahko članice v obdobju med letoma 2025 in 2028 zvišale za do 1,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) letno, ne da bi prekršile evropska pravila. Kot izhodišče za izračun zvišanja se bodo upoštevali izdatki v letu 2021, torej leto pred rusko invazijo na Ukrajino.

Po navedbah virov na komisiji so kot obrambni izdatki obravnavani tudi projekti za dvojno, tj. civilno in vojaško rabo, a le, če je njihov glavni namen vojaška raba.

Z belo knjigo želi komisija povečati tudi pomoč Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Predvideva ustanovitev skupne delovne skupine, v okviru katere bodo Unija in države članice usklajevale vojaško pomoč Kijevu, pa tudi okrepitev sodelovanja med ukrajinsko in evropsko obrambno industrijo.

Okrepitev evropske obrambne industrije je sicer zadnja prednostna naloga bele knjige o prihodnosti evropske obrambe.

"Od zdaj bo naša prioriteta izvajanje, izvajanje, izvajanje. Putina ne bomo odvrnili, če mu bomo brali belo knjigo. Odvrnili ga bomo, če bomo belo knjigo spremenili v dejanja," je predstavitev načrta, ki ga bodo v četrtek obravnavali voditelji držav članic, sklenil Kubilius.