Von der Leyen: Minil je čas iluzij o evropski obrambi

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je Evropski parlament danes pozvala k podpori pri prizadevanjih za ponovno oborožitev Evrope. "Čas iluzij je minil," je dejala in opozorila, da mir v Evropi ni več samoumeven. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa pa je dejal, da morata iti obramba in konkurenčnost Evrope z roko v roki.

"Potrebujemo zelo hitro povečanje evropskih obrambnih zmogljivosti. In to takoj," je von der Leyen povedala evroposlancem na plenarnem zasedanju v Strasbourgu in dodala, da je to nujno predvsem zaradi razmer v Ukrajini. Po njenih besedah je napočil čas za vzpostavitev skupne evropske obrambe.

V zvezi s tem je pozdravila soglasje med državami EU glede potrebe po okrepitvi obrambnih zmogljivosti Unije. To je bilo še pred nekaj tedni popolnoma nepredstavljivo, je dejala.

Von der Leyen je poslancem tudi predstavila načrt Komisije za ponovno oborožitev Evrope, ki naj bi v štirih letih zagotovil približno 800 milijard evrov, od tega 150 milijard evrov v obliki posojil 27 članicam.

V svojem govoru je poudarila tudi pozitivne učinke ponovnega oboroževanja za gospodarstvo in konkurenčnost EU, kot so nove tovarne in nova delovna mesta.

"Skupaj smo tako veliki, da lahko odvrnemo vsako sovražno državo. Imamo gospodarsko moč. In zdaj imamo končno tudi politično voljo," je dodala.

Voditelji sedemindvajseterice so omenjenemu načrtu na izrednem vrhu prejšnji teden prižgali zeleno luč, Komisija pa naj bi predstavila konkretne predloge pred vrhom EU prihodnji teden.

Predsednik Evropskega sveta Costa je medtem napovedal, da bodo evropski voditelji na vrhu nadaljevali prizadevanja na področju odvračanja, da bi okrepili varnost Evrope. Ob tem je poudaril, da morata iti evropska obramba in konkurenčnost z roko v roki.

"To je pravi način za krepitev Evropske unije, pravi način za zaščito naših državljanov in našega socialnega modela," je dejal v nagovoru evroposlancem.

Konkurenčnost bo tudi ena od osrednjih tem vrha prihodnji teden

V razpravi, ki je sledila, je večina vodij političnih skupin v parlamentu podprla Ukrajino. "Varnost Ukrajine pomeni tudi varnost Evrope," je dejala poslanka iz vrst liberalcev Valerie Hayer (Renew), ki je tudi podprla načrte za proizvodnjo orožja v Evropi. Vodja skupine socialistov Iratxe Garcia Perez (S&D) pa je von der Leyen pozvala, naj EU zaseže 200 milijard evrov zamrznjenega ruskega državnega premoženja za obnovo in oborožitev Ukrajine.

Vodja skupine Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber se je zavzel za skupno evropsko delovanje in skupne projekte evropskih držav. Dejal je tudi, da mora Evropa odgovoriti na ponudbo Francije za razširitev njenega jedrskega dežnika.

Bas Eickhout (Zeleni) je medtem izrazil zaskrbljenost glede predvidene možnosti začasnega odstopanja od evropskih proračunskih pravil, da bi članice lahko povečale nacionalne proračunske izdatke za obrambo.

Jordan Bardella iz skrajno desne skupine Domoljubi za Evropo je predsednici Komisije očital, da so bile njene politične pobude vedno neuspešne. "Maščevanje Trumpu in ZDA je napačna odločitev, tako kot bi bilo popuščanje ZDA," pa je dejal Nicola Procaccini iz skupine konservativcev (ECR).