Vance je utelešenje tega, kar Evropejci prezirajo pri Ameriki

Tako je s provociranjem uspel sprožiti diplomatsko krizo med obiskom Volodimirja Zelenskega med obiskom v Ovalni pisarni prejšnji teden, v Münchnu pa si je privoščil žalitve evropskih zaveznikov ZDA. Izjavil je denimo, da Ukrajina potrebuje boljša varnostna jamstva od tistih, ki jih ponuja neka naključna država, ki ni bila v vojni 30 ali 40 let, s čimer je verjetno namigoval na Veliko Britanijo in Francijo, čeprav je to zanikal.

Iz kritika nastal oboževalec

Čeprav je še leta 2016 kritiziral Donalda Trumpa pa je sedaj eden njegovih najvidnejših oboževalcev. Njegova preobrazba, piše CNN, odraža širši premik k populistični in konservativni agendi znotraj republikanske stranke. Nekdanji marinec izhaja iz Apalaškega hribovja, iz skromnih razmer, vendar se mu je uspelo vpisati na prestižno univerzo. Obogatel je v Silicijevi dolini in ima dobre povzave s tehnološkimi velikani, ki so se premaknili na desno stran političnega spektra.

Znan je postal tudi po zaslugi svoje knjige Hillbilly Elegy, v kateri opisuje, kako je deindustrializacija spodbudila revščino, zasvojenost z drogami in politično nasprotovanje globaliziranim politikam proste trgovine, ki je postala nekakšen priročnik Trumpovih privržencev. Vance sicer prezira tradicionalne medije in washingtonsko elito, je med najbolj vnetimi zagovorniki ekonomske politike America First.

Pri 40 letih je Vance potencialni naslednik Trumpa, čeprav ga predsednik v nedavnem intervjuju za Fox News ni želel imenovati za svojega naslednika, saj ni hotel prehitro razmišljati o predaji oblasti.

Utelešenje tistega, kar mnogi Evropejci prezirajo pri Ameriki

Kot izolacionist v Ukrajini ne vidi vitalnega nacionalnega interesa. V oči bije njegova podpora evropski skrajni desnici, vključno s skrajno nemško AfD. Ker je mlad, ambiciozen, ideološko oster in ima očitno kompleks glede intelektualnih elit, spominja na ameriškega predsednika Richarda Nixona iz konca 60. let prejšnjega stoletja.

Trumpova trgovinska ofenziva, naprejena proti Kanadi in nerazumne zahteve po priključitvi k ZDA, so v ameriški severni sosedi zbudile val patriotizma in antipatije do Trumpa, kar bi se lahko odrazilo tudi pri izbiri kanadskih liberalcev glede Trudeaujevega naslednika in splošni javni podpori stranki.

Vance izraža skepticizem do globalnih zavezništev in poudarja Ameriko na prvem mestu. Pogosto omenja tudi Kanado, ki ji očita premajhne vojaške izdatke za Nato in preslab nadzor nad pretokom mamil v ZDA. Njegove izjave kažejo na to, da tradicionalna zavezništva gleda zgolj skozi prizmo ameriških interesov, njegov vzpon in vpliv pa bi lahko oblikoval prihodnje odnose med ZDA in Kanado, zlasti če se bo politični trend nacionalizma še naprej krepil na obeh straneh meje.