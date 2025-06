V prestolnici se je s paradno povorko, ki so jo označili kot protest proti sistemski tišini, odpor proti normalizaciji sovraštva in zavezo k vztrajanju, zaključila letošnja Parada ponosa. Na Kongresnem trgu, kjer je potekala zaključna prireditev, se je zbrala množica ljudi, pozdravili pa so jih predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in ljubljanski župan Zoran Jankovič.

Klakočar Zupančič, kateri se je na odru pridružil partner Bor Zuljan, je ob zaključku povorke po navedbah STA dejala, da svoboda še dolgo ne bo samoumevna. "Zato je moja dolžnost, da branim vašo in svojo pravico, da se svobodno izražamo in da svobodno ljubimo. Moja dolžnost je tudi, da vas povabim, da sami storite enako. Predvsem takrat, ko gre za tiste, ki se izražajo na drugačen način kot vi," je pozvala in na odru tudi malce zaplesala.

Dodala je, da še vedno živimo v družbi, kjer so LBGTIQ+ osebe pogosto neslišane, zavrnjene, žaljene, ponižane in zasramovane, a da se je za svobodo treba boriti kar naprej. Po njenih besedah je vsak korak, ki ga danes naredijo na ulicah, korak proti svetu, kjer nihče ne bo preganjan zaradi tega, koga ljubi, koga čuti in kdo je.

Zbrane sta nagovorila tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in ljubljanski župan Zoran Jankovič. Minister je povedal, da je ponos politično dejanje, "ker ga sistem vsakič znova postavi na rob" in poudaril, da je "boj ene manjšine boj vseh". Janković pa je dejal, da Ljubljana skupnost LGBTIQ+ podpira že vrsto let in tako bo tudi v prihodnje. "Ljubljana je odprto, vključujoče in pogumno mesto," je zagotovil.

Današnje paradno dogajanje se je začelo v parku Zvezda, kjer so se predstavile različne nevladne organizacije, ki s svojimi aktivnostmi naslavljajo LGBTIQ+ tematike, ob tem pa je potekal kulturni program, obiskovalci pa so se lahko udeležili ustvarjalnih delavnic. Popoldne se je dogajanje premaknilo na Metelkovo, od koder je proti centru mesta krenila povorka. Na Kongresnem trgu se je nato odvil politično-kulturni program z nagovori, festival pa se bo zaključil z nastopi skupin in gosti presenečenja. Dogajanje se bo na Kongresnem trgu nadaljevalo do 23. ure, festival pa bodo sklenili z zaključno zabavo na Metelkovi.

Tovrstne povorke so danes potekale tudi v Rimu, Sofiji in Varšavi.

Pred današnjo povorko se je protestnikom oglasil tudi premier Robert Golob, ki je poudaril, da si "vsak človek zasluži, da živi svobodno, varno in sprejeto, ne glede na to, kdo je in koga ljubi". "Enakopravnost ni privilegij. Je temeljna pravica, ki mora veljati za vse. In kot družba jo moramo braniti," je zapisal.