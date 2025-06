V sredo je zaradi vpletanja predsednika ZDA Donalda Trumpa odstopilo vseh 12 članov odbora za podeljevanje prestižnih Fulbrightovih štipendij. Odborniki so v odstopni izjavi vpletanje Trumpa v izbor štipendistov označili za nezakonitega in škodljivega za integriteto in ugled programa, poročajo ameriški mediji.

Trumpova vlada je zavrnila štipendije številnim, ki jih je odbor že izbral, okrog 1.200 prejemnikov štipendij pa se sooča z nepooblaščenim postopkom revizije, je sporočil odbor, ki ga imenuje ameriški predsednik.

Kongres je pred skoraj 80 leti ustanovil Fulbrightov program za spodbujanje mednarodne izmenjave in ameriške diplomacije. Ta zelo selektivni program letno podeli približno devet tisoč štipendij študentom, znanstvenikom, zdravnikom in strokovnjakom z različnih področij v ZDA in 160 državah sveta.

Krepi nadzor nad mednarodnimi študenti

Posredovanje Trumpove vlade je spodkopalo izbirni postopek programa, ki temelji na dosežkih, in njegovo izolacijo od političnih vplivov, so zapisali odborniki.

"Menimo, da ti ukrepi niso le v nasprotju s statutom, ampak so tudi v nasprotju s Fulbrightovim poslanstvom in vrednotami, vključno s svobodo govora in akademsko svobodo, ki jih je kongres opredelil v statutu," so pojasnili in izrazili upanje, da bodo kongres, sodišča in prihodnji Fulbrightovi odbori preprečili prizadevanja vlade za degradacijo ali celo ukinitev enega najbolj spoštovanih programov v ZDA.

Odbor je odstopil v času, ko Trumpova vlada svojo voljo in politiko vsiljuje ameriškim univerzam in krepi nadzor nad mednarodnimi študenti. Vlada je med drugim razširila razloge za odvzem statusa tujim študentom in nedavno prekinila načrtovanje novih razgovorov za študentske vizume zaradi krepitve nadzora njihovih objav na družbenih medijih. Prav tako skuša preprečiti vpis tujih študentov na Univerzo Harvard.