Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal, da bo zmagal v spopadu z univerzo Harvard in ponovno zagrozil, da bo eni najboljših univerz na svetu odvzel več milijard dolarjev sredstev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Razmišljam, da bi zelo antisemitskemu Harvardu odvzel tri milijarde dolarjev in jih dal poklicnim šolam po vsej naši deželi," je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil Trump.

Dodal je, da od Harvarda čaka na seznam tujih študentov, da bodo lahko po "smešni porabi milijard dolarjev ugotovili, koliko radikaliziranih norcev več ne bodo spustili nazaj v ZDA". "Ne bojte se, vlada bo na koncu zmagala," je objavil skrajno desni predsednik.

Ukrep začasno blokirali

Trumpova vlada je prejšnji teden Harvardu preprečila vpis tujih študentov, vendar je zvezno sodišče ukrep začasno blokiralo.

Trump je besen na Harvard, ker zavrača vladni nadzor nad vpisom in zaposlovanjem. Trdi, da je šola žarišče liberalne ideologije in antisemitizma. Ta očitek temelji na nezadovoljstvu oblasti zaradi množičnih propalestinskih protestov na ameriških univerzah.

Študenti, ki od svojih univerz zahtevajo, da prekinejo vezi z Izraelom, od vlade pa, da naj preneha z vojaško in diplomatsko podporo Izraelu med agresijo v Gazi, se redno soočajo s pritiski in očitki, da jih pri njihovem aktivizmu motivira sovraštvo do Judov.

V boju s Harvardom je Trump zagrozil, da bo pregledal devet milijard dolarjev državnega financiranja, nato pa je zamrznil prvi obrok 2,2 milijarde dolarjev proračunskih sredstev in še za 60 milijonov dolarjev vrednih pogodb med univerzo in vlado.

Vlada je med drugim sprožila postopek deportacije raziskovalca s harvardske medicinske fakultete, poroča AFP.