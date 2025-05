Sodišče blokiralo prepoved vpisa tujih študentov na Harvard

"Odvzem dovoljenja je nezakonit na več načinov. Temelj našega ustavnega sistema je, da se vlada ne more sklicevati na pravne sankcije in druga prisilna sredstva za nadzorovanje zasebnega govora, zlasti kadar je razlog za takšno ravnanje vlade diskriminacija. Prizadevanje vlade, da bi kaznovala univerzo, ker se ni hotela odpovedati akademski neodvisnosti je očitna kršitev prvega ustavnega amandmaja," je odločila sodnica Allison Burroughs, navaja televizija CNN.

Njena blokada je začasna in velja do naslednjega zaslišanja 27. maja, ko jo bo skoraj zagotovo podaljšala. Trumpova vlada se bo nanjo bržkone pritožila in kot vedno računa, da ji bo na koncu ugodila konservativna večina vrhovnega sodišča ZDA.

Trump univerzi že odvzel 2,65 milijarde dolarjev

Vlada je univerzi Harvard doslej odvzela 2,65 milijarde dolarjev proračunskih sredstev, ker se ni uklonila ideološkim in političnim zahtevam Bele hiše. To je predmet posebne tožbe univerze pred isto zvezno sodnico, ki jo je na položaj imenoval demokratski predsednik Barack Obama.

Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je v četrtek spor zaostrila in univerzo obtožila, da spodbuja nasilje, antisemitizem in se celo usklajuje s komunistično partijo Kitajske. Na družbenem omrežju X je dodala, da "naj bo to opozorilo vsem univerzam in akademskim ustanovam po vsej državi".

Ukrep maščevanja?

Univerza Harvard je v tožbi navedla, da je odvzem možnosti vpisa tujih študentov jasen ukrep maščevanja, ker se niso uklonili vladnim ideološkim in političnim zahtevam. Ukrep ministrice Noem je zadeval tudi študente, ki so trenutno vpisani in sredi študija.

Vlada je že aprila univerzi zagrozila z odvzemom možnosti vpisa tujih študentov, če ne bo pristala na zahteve za spremembo politike proti aktivizmu na kampusih, reformo upravljanja ter spremembo politike zaposlovanja profesorjev in vpisa študentov.

Med drugim je zahtevala odpravo upoštevanja rasne ali etnične pripadnosti pri vpisu študentov in prepoved vpisa tujih študentov, ki so "sovražni do ameriških vrednot in ustanov". Zahtevala je tudi zatiranje propalestinskih protestov.

Harvard je večino zahtev zavrnil kot nedopustno vpletanje v neodvisnost univerze.

Po podatkih Harvarda je v letošnjem študijskem letu na univerzi 6751 študentov iz tujine iz več kot 140 držav. To je 27,2 odstotka vseh študentov univerze.