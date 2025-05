Kot je zapisal Trump, se je z EU zelo težko soočati. "Njihove močne trgovinske ovire, davki na dodano vrednost, absurdne kazni za podjetja, nemonetarne trgovinske ovire, monetarne manipulacije, nepoštene in neupravičene tožbe proti ameriškim podjetjem ter drugo so privedli do trgovinskega primanjkljaja z ZDA v višini več kot 250 milijonov dolarjev na leto, kar je popolnoma nesprejemljivo," je navedel.

*TRUMP: RECOMMENDING A 50% TARIFF ON THE EU STARTING JUNE 1 pic.twitter.com/T13gRJThRl — zerohedge (@zerohedge) May 23, 2025

Velik lapsus

Pri znesku primanjkljaja, ki ga omenja, pa se je Trump očitno zmotil. Po preteklih navedbah ZDA gre za 250 milijard dolarjev (221 milijard evrov) letno.

Trumpu so očitno zmanjkale tri ničle Foto: ustr.gov

Ker pogajanja ZDA z EU "ne vodijo nikamor", predlaga uvedbo 50-odstotnih carin na celoten uvoz iz EU v ZDA. "Carine ne bo, če bo izdelek narejen v Združenih državah Amerike," je dodal.

Trump je v preteklih mesecih uvedel 25-odstotne dodatne carine na uvoz avtomobilov, jekla in aluminija ter desetodstotne dodatne carine na uvoz večine preostalega blaga v državo. Za okoli 60 držav in EU je napovedal še višje tako imenovane vzajemne carine, a jih je tik po uveljavitvi zamrznil za 90 dni.

S carinami zagrozil tudi Applu

Ameriški tehnološki velikan Apple bo moral ZDA plačevati najmanj 25-odstotne carine, če svojih pametnih telefonov za prodajo v ZDA ne bo izdeloval na domačih tleh, je na omrežju Truth Social danes sporočil Trump. Dodal je, da je prvega moža Appla Tima Cooka na pomen domače proizvodnje opozoril "že zdavnaj".

"Tima Cooka iz Appla sem že zdavnaj obvestil, da pričakujem, da bodo njihovi iPhoni, ki bodo naprodaj v ZDA, tam tudi izdelani - ne v Indiji ali kjer koli drugje. Če tega ne bo, bo moral Apple ZDA plačati carino v višini vsaj 25 odstotkov," je zapisal Trump.

Cook je ob predstavitvi četrtletnih poslovnih rezultatov v začetku maja dejal, da bo pri večini njihovih pametnih telefonov iPhone za prodajo v ZDA država porekla najverjetneje Indija. Ob tem je posvaril pred obsežnimi škodljivimi posledicami carin na ameriški uvoz iz Kitajske, od koder prihaja veliko delov za Applove naprave.

Trump je aprila v okviru svoje ostre protekcionistične politike, pravzaprav uperjene proti celotnemu svetu, aprila carine na uvoz kitajskega blaga v več korakih zvišal na 145 odstotkov, Peking pa je na to odgovoril z več zaporednimi dvigi carin do ravni 125 odstotkov.

Po tistem, ko je postalo jasno, kako hude bodo posledice merjenja moči med dvema največjima svetovnima gospodarstvoma, sta strani pred približno dvema tednoma dosegli dogovor o znižanju vzajemnih carin za 115 odstotnih točk za obdobje 90 dni. A prihodnji razvoj dogodkov ostaja negotov, tudi znižane carine pa bodo po napovedih pomenile občuten cenovni udarec za ameriške porabnike.