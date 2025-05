Trump gostil "orgijo korupcije"

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek v klubu za golf blizu Washingtona gostil zasebno večerjo za 220 največjih kupcev njegovega kriptožetona $TRUMP. Demokrati so dogodek označili za "orgijo korupcije", Bela hiša pa trdi, da gre za Trumpovo zasebno zadevo, ki ni bila organizirana v njegovi vlogi predsednika ZDA.

Glede na spletno stran dogodka je bilo medtem 25 največjih vlagateljev deležnih zasebnega srečanja s Trumpom in ogleda Bele hiše, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trumpov kriptožeton: milijardni zaslužek in zahteve po razkritju udeležencev večerje

Trump je bil nekoč odločno proti kriptovalutam, lani pa je začel prejemati velike donacije od predstavnikov industrije in zdaj s tem dobro služi tudi sam. Tri dni pred svojo januarsko inavguracijo je izdal svoj kriptožeton memecoin in zaslužil več milijard evrov.

Novinarji in demokratski kongresniki zahtevajo objavo seznama udeležencev večerje, vendar pa je tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt dejala, da Washington s tem nima nič.

Demokratska senatorka Elizabeth Warren iz Massachusettsa je večerjo označila za orgijo korupcije in na novinarski konferenci ocenila, da Trump izkorišča svoj položaj za osebno bogatenje.

Senator Merkley: "To je Mount Everest ameriške korupcije" in protesti pred klubom za golf

"To je Mount Everest ameriške korupcije. Ne gre za zbiranje denarja za kampanjo. Gre za osebni dobiček," je izjavil demokratski senator iz Oregona Jeff Merkley, ki se je po poročanju CNN zvečer udeležil protesta pred klubom za golf, kjer je potekala večerja.

Največji vlagatelj v Trumpov žeton je na Kitajskem rojeni kriptopodjetnik Justin Sun, ki je Trumpu namenil 18 milijonov evrov. Ustanovitelj kriptovalute TRON je bil pod preiskavo ameriške vlade zaradi tržnih manipulacij, vendar je ta preiskava zdaj prekinjena in Trumpova vlada je naklonjena poravnavi.

Zagovornik Unga: Trumpovo okoriščanje s predsedniškim položajem in zaušnica Američanom

Justin Unga iz zagovorniške skupine End Citizens United je medtem kriptovečerjo opisal kot očiten primer Trumpovega okoriščanja s predsedniškim položajem in zaušnico Američanom, ki trdo delajo.

Večerja se je zgodila v času, ko ameriški senat sprejema zakonodajo za jasnejšo regulacijo kriptovalut, vendar predlog za zdaj ne napreduje.

Naraščajoči Trumpov družinski portfelj vključuje naložbe v borzo kriptovalut Binance, katere ustanovitelj si prizadeva za predsednikovo pomilostitev, da bi lahko ponovno vstopil na ameriški trg.

Ta naložba teče prek podjetja World Liberty Financial, ki ga je Trumpova družina podprla septembra lani in ima pomembne posle na Bližnjem vzhodu. V ekipi ustanoviteljev podjetja sta Trumpova sinova Donald Trump mlajši in Eric Trump skupaj z Zachom Witkoffom, sinom Trumpovega posebnega odposlanca za Bližnji vzhod.