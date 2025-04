Apple s polnimi letali iphonov v ZDA

V pričakovanju novih carin, ki jih je napovedal ameriški predsednik ZDA Donald Trump, je ameriški tehnološki velikan Apple v zadnjih dneh marca iz Indije, kjer proizvaja mobilne telefone iPhone 15 in 16, v ZDA prepeljal pet polnih letal teh priljubljenih telefonov.

Apple se je s tem manevrom v zadnjem trenutku izognil novim desetodstotnim carinam za uvoz iz Indije, ki so v veljavi od sobote dalje, je za časnik The Times of India potrdil visoki indijski uradnik.

Čeprav nekateri poznavalci napovedujejo, da bo moral Apple zaradi višjih carin občutno podražiti svoje izdelke, mu bo kopičenje zalog v ZDA vsaj začasno omogočilo ohranitev obstoječih cen. Zaloge v njihovih ameriških skladiščih naj bi po navedbah virov zadostovale za več mesecev, ZDA pa ostajajo ključni trg za Applove izdelke. Maloprodajnih cen naj za zdaj ne bi zvišal niti v Indiji niti na drugih trgih.

V Applu še analizirajo, kako bodo nove strukture carin na njihovih proizvodnih lokacijah vplivale na njihovo globalno dobavno verigo. Nadaljnje odločitve o selitvi proizvodnje bodo odvisne od končnih pogajanj prizadetih držav z ZDA.

Apple je bil med podjetji, ki so v četrtek, 3. aprila, dan po objavi novih carin, doživela največji padec tečaja delnic. Tržna kapitalizacija podjetja se je zmanjšala za tristo milijard dolarjev, predvsem zato, ker njihova proizvodnja poteka v tujini.