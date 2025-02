Apple bo po napovedih v naslednjih štirih letih v ZDA vložil več kot 500 milijard dolarjev in ustvaril 20 tisoč delovnih mest. Načrtuje tudi, da bo leta 2026 odprl nov proizvodni obrat v Houstonu v Teksasu.

"Navdušeni smo glede prihodnosti ameriških inovacij in ponosni smo, da gradimo na naših dolgoletnih naložbah v ZDA, ki ji bodo dodali naložbo v višini 500 milijard dolarjev, ki bo usmerjena v prihodnost naše države," je izvršnega direktorja Appla Tima Cooka povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Usmerjeni v raziskave in razvoj

Tehnološki velikan s sedežem v Silicijevi dolini je dejal, da namerava zaposliti približno 20 tisoč ljudi, ki bodo večinoma osredotočeni na področja raziskav in razvoja, silicijevega inženiringa, razvoja programske opreme ter umetne inteligence in strojnega učenja.

Nov proizvodni obrat v Teksasu bo namenjen strežnikom, ki imajo osrednjo vlogo pri poganjanju funkcij umetne inteligence, imenovane Apple Intelligence. Nov obrat naj bi ustvaril na tisoče delovnih mest.

Današnja objava je po navedbah AFP prišla nekaj dni po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da namerava Apple vložiti "stotine milijard dolarjev" v ZDA in je svoj načrt glede carin označil za uspeh pri spodbujanju ameriškega gospodarstva.

Trump kot trgovinsko orožje uporablja carine na uvoženo blago, in sicer je na uvoz blaga s Kitajske uvedel desetodstotne dodatne dajatve, zagrozil pa je tudi s carinami na uvoz določenih izdelkov, kot so polprevodniki, avtomobili in farmacevtskimi izdelki.

Njegova administracija trdi, da bodo višji stroški podjetja spodbudili k proizvodnji v ZDA, medtem ko kritiki svarijo, da bi lahko dodatne carine zvišale cene za potrošnike.