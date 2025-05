Sean Parnell ni odgovoril na vprašanje, ali je vlada Donalda Trumpa plačala za letalo, vsa dodatna vprašanja pa je usmeril na zračne sile ameriške vojske.

Tiskovni predstavnik letalskih sil je za CNN povedal, da se v skladu z navodili obrambnega ministra letalske sile pripravljajo na oddajo naročila za modifikacijo letala Boeing 747 za prevoz izvršnih organov. Podrobnosti v zvezi s pogodbo pa so zaupne.

Letalo sprožilo politični vihar

Katarsko darilo Trumpu je sprožilo politični vihar. Demokrati in več vplivnih republikancev opozarjajo, da to ni etično oziroma je v nasprotju z ustavo, ki predsedniku prepoveduje prejemanje dragih daril iz tujine.

Trump sicer trdi, da bo letalo po njegovi upokojitvi postalo del njegove predsedniške knjižnice oziroma muzeja, kar z drugimi besedami pomeni, da bo postalo njegovo.

So pogovore s Katarjem začele ZDA?

Trump je trdil, da je z darilom prišla do njega katarska vlada, a so ameriški mediji v ponedeljek poročali, da je bilo obratno. Po Trumpovem nastopu mandata 20. januarja so letalske sile ZDA stopile v stik z Boeingom in dobile odgovor, da podjetje še dve leti ne bo moglo dobaviti novih letal za predsednikovo uporabo, poroča CNN.

Trump je letalo želel prej in pri zračnih silah so ugotovili, da ima ustrezno novo letalo Katar. Pentagon je nato začel pogovore, v katerih je sodeloval Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff, poroča CNN.

Vendar so bile letalske sile sprva prepričane, da bo transakcija s Katarci vključevala prodajo letala in ne donacije, so za CNN povedali obrambni uradniki.

Priprava vladnega letala bi lahko trajala dve leti

Poleg etičnih in pravnih vprašanj je opremljanje in nameščanje potrebne varnostne in komunikacijske opreme na rabljeno letalo druge vlade, tudi prijateljske, zelo zahtevna naloga.

To bi lahko trajalo dve leti in stalo več kot okrog 400 milijonov dolarjev, kolikor je letalo vredno, so za CNN povedali sedanji in nekdanji uradniki. Ameriške vohunske in varnostne agencije bi morale letalo v bistvu razstaviti in ga ponovno sestaviti s potrebno opremo.