STA

Vpleten tudi predsednik kluba slovenskega reprezentanta

V turški aferi z nogometnimi stavami izdali osem nalogov za prijetje

V povezavi s škandalom s stavami v turškem nogometu je sodišče v Istanbulu izdalo naloge za prijetje osmih osumljencev. Med njimi so Murat Özkaya, predsednik kluba Eyüpspor, za katerega igra slovenski reprezentant Svit Sešlar, in več nogometnih sodnikov, je poročala državna tiskovna agencija Anadolu, navaja nemška dpa.

Enajst drugih posameznikov, ki jih je prav tako obravnavala policija v povezavi z vplačevanjem stav na izide nogometnih tekem, so izpustili po plačilu varščine. Obtoženi so kaznivih dejanj, kot sta zloraba položaja in dogovarjanje o izidih tekem.

Turška nogometna zveza (TFF) je konec oktobra objavila podatke, ki kažejo na šokantno razširjeno udeležbo nogometnih sodnikov v stavah. Po podatkih zveze je skupno 152 nogometnih sodnikov dejavno sodelovalo v stavah.

Preiskave potekajo tudi proti posameznim klubom. Zveza je 149 sodnikov in pomočnikov sodnikov suspendirala za obdobje od osem do dvanajst mesecev. Preiskujejo tudi za zdaj neimenovane igralce in njihovo vlogo v tej mreži.

