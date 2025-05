Evropski uradniki razkrili: Putin noče končati vojne

Sporočilo uradnikov je le potrditev, kar so evropski voditelji že vedeli, a so to zdaj prvič slišali od ameriškega predsednika Trumpa, še piše Wall Street Journal. Trumpove besede so tudi v nasprotju z navedbami, ki jih je podal po ponedeljkovem pogovoru z ruskim predsednikom, to je, da si Putin iskreno želi miru.

Bela hiša komentarje uradnikov zanika in se sklicuje na Trumpovo objavo na družbenih omrežjih, ki jo je javnosti posredoval v ponedeljek. "Ton in duh pogovora sta bila odlična. Če ne bi bilo tako, bi to povedal zdaj."

"Just completed my two hour call with President Vladimir Putin of Russia. I believe it went very well..." –President Donald J. Trump pic.twitter.com/trznsLpKjF — The White House (@WhiteHouse) May 19, 2025

Trump je po ponedeljkovem telefonskem pogovoru s Putinom sporočil, da bosta Moskva in Kijev takoj začela pogovore o prekinitvi ognja in končanju vojne. Putin pa je dejal, da je Moskva pripravljena sodelovati s Kijevom pri memorandumu o morebitnem mirovnem sporazumu. Iz Kremlja so nato v torek sporočili, da gre za zapleten postopek in da ni roka za dogovor.

Trump napovedal sankcije, naslednji dan pa si je premislil

"Ni dobil niti ene same koncesije," je nato na torkovem zaslišanju v senatnem odboru za zunanje odnose glede Putina dejal državni sekretar ZDA Marco Rubio. Prvi mož ameriške diplomacije je prepričan, da si Trump ne želi uvesti novih sankcij proti Rusiji. "Če bo dejansko jasno, da Rusi niso zainteresirani za mirovni dogovor in želijo samo nadaljevati vojno, pa lahko pride do te točke," je dodal.

Je pa nov sveženj sankcij proti Rusiji v torek napovedala Velika Britanija. Tako kot sankcije, ki so jih v torek potrdile članice Evropske unije, tudi te zadevajo floto v senci ruskih naftnih tankerjev in finančna podjetja, s katerimi se Moskva izogiba učinkom že uvedenih zahodnih sankcij proti njej zaradi vojne v Ukrajini.