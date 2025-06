Šola se in živi sama. Štipendije nima. Ima pravico do preživnine? #pravni nasvet

Pravnik na dlani odgovarja:

Obveznost preživljanja med starši in otroki določa družinski zakonik. V 183. členu: Obveznost preživljanja otrok so navedena temeljna določila glede preživljanja. Pomembna sta odstavek 3 in 5 navedenega člena:

(3) Otroka, ki je vpisan v višješolski strokovni študij, morajo starši preživljati, če se redno šola in ni zaposlen ter ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb, in sicer le do prvega zaključka višješolskega strokovnega študija v skladu z določbami zakona, ki ureja višješolsko strokovno izobraževanje. Otroka, ki je vpisan v visokošolski študij, morajo starši preživljati, če se redno šola in ni zaposlen ter ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb, in sicer le do prvega zaključka dodiplomskega študija ali do prvega zaključka magistrskega študijskega programa ali enovitega magistrskega študijskega programa v skladu z določbami zakona, ki ureja visoko šolstvo. Če študijski program, v katerem se otrok šola, traja več kakor štiri leta, se obveznost preživljanja podaljša za toliko, kolikor je daljši študijski program. Obveznost preživljanja traja najdlje do otrokovega dopolnjenega 26. leta starosti.

(5) Kadar starši ne preživljajo otroka v svojem gospodinjstvu, morajo k njegovemu preživljanju prispevati preživnino v mesečnem znesku.

Tako preživnino starši plačujejo glede na svoje zmožnosti.

Niste sicer navedli, da bi bila starša ločena. V primeru, da sta razvezana, višino preživnine določi sodišče in se običajno plačuje v denarni obliki vsak mesec.

Namen preživnine je zagotavljanje življenjskih razmer otroka, potrebnih za njegov razvoj. V vašem primeru bi se taka preživnina izplačevala neposredno vam, na vaš tekoči račun, in sicer ob rednem šolanju do izpolnitve 26. leta starosti.

Odgovor na vaše vprašanje bi torej bil, da vam preživnina pripada. Če bi šlo za preživnino razvezanih zakoncev, jo določi sodišče. Če pa bi šlo za preživljanje otroka in preživnino iz tega naslova, pa je višina nedorečena in je odvisna od zmožnosti roditeljev.