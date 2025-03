Po vsej Ameriki protesti v podporo Ukrajini: nad JD Vanca kar na smučišču

Na stotine protestnikov se je zbralo na Waitsfieldu v Vermontu, kamor se je družina JD Vanca odpravila na smučanje. Zbrani so nosili transparente s sporočili "Vermont je z Ukrajino", "mednarodna sramota" in mahali z ukrajinskimi zastavami.

"S tem, kar je JD Vance storil včeraj, je prestopil mejo," je za javni radio Vermont povedal protestnik Cori Giroux.

Hundreds of protesters gathered in Waitsfield on Saturday morning to protest Vice President JD Vance, who is visiting Vermont with his family for a ski trip this weekend.



[image or embed]