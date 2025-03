Združeno kraljestvo in Francija skupaj z Ukrajino delata načrt za konec vojne

Združeno kraljestvo in Francija bosta v sodelovanju z Ukrajino oblikovali načrt za konec ukrajinske vojne, ki ga bodo nato predstavili ZDA, je danes za televizijo BBC dejal britanski premier Keir Starmer. Pred tem je v soboto sprejel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, danes pa bo gostil neformalno srečanje več evropskih voditeljev.

"Združeno kraljestvo bo skupaj s Francijo in morda še eno ali dvema državama skupaj z Ukrajino pripravilo načrt za ustavitev spopadov, nato pa bomo o tem načrtu razpravljali z Združenimi državami," je Starmer dejal v današnjem intervjuju za britanski BBC.

Ob tem je naštel pogoje, ki so po njegovem potrebni za trajen mir – krepitev položaja Ukrajine pred pogajanji ter evropska varnostna jamstva z dodatno varovalko, ki jo zagotovijo ZDA.

"Ne moremo imeti dogovora, ki bo takoj razpadel, in to je tisto, kar skrbi Zelenskega," je še dejal britanski premier in dodal, da ukrajinskega predsednika upravičeno skrbi potencialen hiter razpad morebitnega dogovora.

Starmer Zelenskemu javno izrazil podporo

Starmer, ki se je v četrtek v Washingtonu srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, je v soboto sprejel Zelenskega in mu javno izrazil odločno podporo, potem ko se je petkovo srečanje ukrajinskega predsednika s Trumpom v Beli hiši sprevrglo v prepir.

Starmer in Zelenski sta po srečanju v soboto podpisala sporazum o 2,26 milijarde funtov (2,74 milijarde evrov) vrednem posojilu za podporo ukrajinski vojski, ki naj bi bilo poplačano z dobički iz zamrznjenega ruskega premoženja. To posojilo so sicer v Londonu prvič napovedali oktobra lani.

Zelenski je po srečanju s Starmerjem dejal, da bodo sredstva uporabili za proizvodnjo orožja v Ukrajini. "To je zares pravično – plačati mora tisti, ki je začel vojno," je dejal glede odplačevanja posojila s pomočjo zamrznjenega ruskega premoženja.

Zelenski se bo sestal tudi z britanskim kraljem Karlom III.

Ukrajinski predsednik naj bi se danes v Londonu sestal še z britanskim kraljem Karlom III., popoldan pa se bo pridružil neformalnemu srečanju več evropskih voditeljev, ki bodo govorili o Ukrajini in obrambi Evrope v luči vse večjih napetosti v transatlantskih odnosih.

"Pot do miru je moč. Šibkost rodi še več vojn. Podprli bomo Ukrajino in hkrati okrepili evropsko obrambo," je danes na omrežju X sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je že odpotovala v London.

Vrha se bodo poleg Starmerja, Zelenskega in von der Leyen po napovedih udeležili še francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Olaf Scholz in italijanska premierka Giorgia Meloni, pa tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte.

Udeležbo je potrdil tudi kanadski premier Justin Trudeau, prisotni bodo še voditelji ali visoki predstavniki Danske, Nizozemske, Norveške, Poljske, Španije, Finske, Švedske, Češke, Turčije in Romunije.