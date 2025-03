Zadeta bolnišnica, evakuirali paciente

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



8.31 V napadu na Odeso ena oseba umrla, v Harkovu zadeta bolnišnica

Kot je sporočil guverner Odese Oleh Kiper, je v napadu z brezpilotnimi letali v Odesi ena oseba umrla, še ena pa je ranjena, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Nekaj po polnoči je bilo izdano opozorilo pred zračnim napadom v vzhodnem delu Ukrajine, med drugim v prestolnici Kijev.

O več eksplozijah so poročali iz mesta Harkov na vzhodu države. V napadu ruskih sil je bila zadeta bolnišnica, je povedal župan Igor Terehov. Po poročanju britanskega BBC so evakuirali 64 ljudi, večinoma paciente. V mestu so poškodovani stanovanjski objekti, trgovski center in več infrastrukturnih objektov.

Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči prestregla in uničila 48 ukrajinskih brezpilotnikov v osmih regijah, med njimi na polotoku Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija.