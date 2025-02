Nor prizor: Ukrajina je zadela kraj, kjer Rusija skriva grozljivo orožje #video

Ukrajinske obrambne sile so v noči na petek v okrožju Selidove v začasno okupirani regiji Doneck na vzhodu Ukrajine uničile skladišče termobaričnega eksploziva, orožja z izrednim rušilnim in ubijalskim potencialom. Ob tem se je sprožila silovita eksplozija, ki jo je v objektiv ujel eden od brezpilotnih letalnikov ukrajinske vojske.

"Poleg skladišča termobaričnega orožja so bili v noči na petek zadeti še trije pomembni objekti ruskega okupatorja, med drugim naftna rafinerija Ilsky v Rusiji, ki je pomemben člen logistične oskrbe ruske vojske," so prek družbenega omrežja Facebook sporočili iz generalštaba ukrajinskih oboroženih sil (vir).

Vrhunec eksplozije skladišča termobaričnega orožja Foto: Generalštab ukrajinskih oboroženih sil

Kaj je termobarično orožje, znano tudi kot "žareče sonce"?

Termobarična oziroma vakuumska bomba ob detonaciji iz okolja izsesa kisik, s čimer ustvari silovito eksplozijo ter izredno močan in za ljudi v bližini eksplozije skoraj zagotovo usoden udarni val.

Rusija naj bi termobarično orožje, ki ga v Rusiji imenujejo tudi z grozečim imenom "žareče sonce", med vojno v Ukrajini sicer uporabila že večkrat, nazadnje po navedbah Kremlja avgusta lani, ko so ukrajinske sile vdrle v regijo Kursk.

Silovita eksplozija v Harkovu septembra 2022, ki naj bi jo povzročila ruska termobarična bomba:

Footage of a huge explosion of a power station in #Kharkiv yesterday. Crazy pic.twitter.com/Bo06vds0LM — Guy Elster (@guyelster) September 12, 2022

Posledice za okolico so ob eksploziji termobarične oziroma vakuumske bombe zaradi njenega rušilnega potenciala lahko grozovite, usoda ljudi, ki so se znašli v bližini eksplozije, pa je tako rekoč zapečatena. Bolj oddaljeni lahko dobijo hude opekline ali vdihnejo strupene pline, ki lahko povzročijo hude poškodbe dihalnih organov.

To orožje lahko poškoduje tudi notranje organe, preluknja bobniče in povzroči izgubo vida. Po nekaterih poročilih naj bi žrtve med zadušitvijo, ki jo s porabo vsega kisika v okolici povzroči eksplozija termobarične bombe, umrle v hudih bolečinah in pri polni zavesti.

Ruski večcevni mobilni raketomet TOS-1a, ki lahko izstreljuje tudi termobarične rakete. Foto: Guliverimage

