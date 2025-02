Je Ukrajina dobila ponudbo, ki jo bo zelo težko zavrnila?

Elon Musk je bil za Ukrajince v prvih šestih mesecih po ruski invaziji junak z druge strani Atlantika. Državi, kjer je bil po številnih ruskih napadih uničen dobršen del ključne infrastrukture, je s tisoči terminali za dostop do satelitskega interneta Starlink vrnil povezljivost. Odnosi med Muskom in Ukrajino so se začeli ohlajati, ko je Musk ukrajinskim oboroženim silam preprečil napad na rusko vojaško ladjevje v Sevastopolu na polotoku Krim z droni, tako da tam ni dovolil pokritosti s signalom Starlink. To je pomenilo, da Ukrajinci dronov niso mogli voditi do cilja, saj so se zanašali na internetni signal. Musk naj bi se namreč bal, da bi takšna poteza Ukrajine sprožila jedrski odziv Rusije in posledično tretjo svetovno vojno. Foto: Reuters