Po skoraj mesecu dni pogajanja EU in Ukrajine s preostalimi članicami o potrditvi resolucije Generalne skupščine ZN ob tretji obletnici vojne v Ukrajini, so ZDA v petek predstavile lasten osnutek resolucije. Ta med drugim ne omenja ozemlja, ki ga je zasedla Rusija. Pripravljajo tudi resolucijo v VS ZN, so za STA potrdili diplomatski viri na ZN.

Rusi veseli ameriškega predloga, dodali bi še več

Kratek ameriški osnutek resolucije v Generalni skupščini izraža obžalovanje zaradi tragične izgube življenj v spopadu med Rusijo in Ukrajino. Poudarja, da je glavni namen ZN ohranjanje mednarodnega miru in varnosti ter mirno reševanje sporov, in poziva k hitremu koncu spopada ter trajnemu miru med Ukrajino in Rusijo.

ZDA ne omenjajo načela pravičnega miru v skladu z mednarodnim pravom in ustanovno listino ZN, kot to vključuje ukrajinsko-evropski osnutek in kar je bilo doslej tudi stališče ZDA. Ne omenjajo niti ozemlja, ki ga je zasedla Rusija.

Ruski diplomati na ZN so ameriškega predloga veseli in so predlagali, da se k osnutku doda še poziv za obravnavo korenin spopada.

V ponedeljek bodo minila že tri leta od začetka ruske invazije Ukrajine. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Izpadla je najostrejša obsodba ruske agresije

Tudi osnutek resolucije Ukrajine in EU je precej milejši do Rusije, kot so bile doslej sprejete resolucije o vojni v Ukrajini.

Med drugim poziva k izpolnjevanje doslej sprejetih resolucij v Generalni skupščini ZN, ki zahtevajo umik ruske vojske z mednarodno priznanega ozemlja Ukrajine, vendar za razliko od prve sprejete takoj po začetku vojne ne vsebuje najostrejše obsodbe ruske agresije.

O evropsko-ukrajinskem predlogu resolucije naj bi Generalna skupščina ZN glasovala v ponedeljek, ko bi lahko bil na vrsti tudi ameriški predlog. Američani naj bi podobno resolucijo pripravljali tudi za Varnostni svet, vendar se še ne ve, kdaj bi lahko prišla na vrsto.

Ameriški predsednik Donald Trump je začel pogajanja z Rusijo o koncu vojne v Ukrajini, v katera ni vključil Ukrajine in EU. Foto: Guliverimage

Pokazatelji vzdušja v mednarodni skupnosti

Resolucije Generalne skupščine ZN nimajo takšne mednarodnopravne teže, kot jo imajo resolucije Varnostnega sveta, vendar pa kažejo, kakšno je vzdušje v mednarodni skupnosti. V Generalni skupščini tudi ni pravice do veta.

Varnostni svet zaradi ruskega veta doslej ni mogel sprejeti resolucije o vojni v Ukrajini, ki bi bila kritična do Moskve. Preveč ohlapen ali proruski ameriški predlog lahko po mnenju diplomatov na ZN izzove veto Francije ali Velike Britanije.

Ameriški predsednik Donald Trump je začel pogajanja z Rusijo o koncu vojne v Ukrajini, v katera ni vključil Ukrajine in EU. Zaradi tega sta si s predsednikom Volodimirjem Zelenskim izmenjala nekaj kritik, Evropa pa je zaskrbljena, saj gre za skoraj popoln preobrat od politike prejšnjega predsednika Joeja Bidna.

Trump je Ukrajino že obtožil, da je začela vojno z Rusijo, potem ko njegova ideja o nadaljevanju pomoči v zameno za naravna bogastva Ukrajine v Kijevu ni naletela na navdušen sprejem.