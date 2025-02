Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes v Washingtonu sestal z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom. Kot je pred dnevi napovedal Trump, naj bi predsednika na srečanju podpisala dogovor o redkih zemljah. Ta za zdaj ne vključuje ameriških varnostih jamstev, ki pa so za Ukrajino nujne. Trump je sicer prejšnji teden Zelenskega označil za "neizvoljenega diktatorja", ki bo "kmalu ostal brez države, če se ne bo zganil". Na novinarski konferenci po sestanku z britanskim premierjem Keirom Starmerom pa je na vprašanje, ali še vedno meni, da je Zelenski diktator, podal popolnoma drug odgovor. "Sem res to rekel? Ne morem verjeti, da sem to rekel," je dejal Trump.