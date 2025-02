Kaj vse bo moral Zelenski dati Trumpu? To je za zdaj znano.

Ukrajina in ZDA naj bi dosegli dogovor glede spornega sporazuma o izkoriščanju ukrajinskih naravnih bogastev. Po dozdajšnjih informacijah Ukrajincem še vedno ni uspelo, da bi v sporazum zapisali jasna ameriška varnostna zagotovila, naj bi pa ZDA še vedno podpirale Ukrajino. Po drugi strani naj bi ZDA odstopile od zahtev, da je sklad, v katerega se bodo stekali prihodki od ukrajinskih naravnih bogastev, v popolni ameriški lasti. Zdaj bosta po informacijah ZDA in Ukrajina imeli vsaka polovico lastništva.

Med ZDA in Ukrajino je bilo v zadnjem času kar veliko napetosti, potem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrnil od Američanov pripravljeni sporazum o izkoriščanju ukrajinskih naravnih bogastev.

Ukrajina kot ameriška kolonija, a brez ameriških varnostnih zagotovil?

Za ukrajinsko stran je bil sporazum nesprejemljiv, ker ni dajal nobenih varnostnih zagotovil Washingtona v primeru vnovičnega ruskega napada in ker je Ukrajino skorajda obravnaval kot ameriško kolonijo, v kateri bi Američani služili na račun njenih naravnih bogastev. Poseben sklad, v katerega bi se stekal denar od prodaje ukrajinskih naravnih bogastev, bi bil tako v popolni ameriški lasti.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je od Ukrajine zahteval kar 500 milijard dolarjev (476 milijard evrov – toliko so po njegovih trditvah ZDA dale Ukrajini, čemur pa Ukrajinci oporekajo in trdijo, da gre za precej manjši znesek) potencialnega prihodka od prodaje ukrajinskih naravnih bogastev, je Zelenskega označil kar za diktatorja. Menda je tudi Elon Musk grozil, da Ukrajini ne bo več dovolil uporabe svojih satelitov Starlink, ki so med drugim nujno pomembni za uporabo ukrajinskih brezpilotnih letalnikov.

Pogajalci naj bi dosegli kompromis

V torek zvečer pa je iz Ukrajine prišla informacija, do so ukrajinski in ameriški pogajalci dosegli dogovor o sporazumu o skupnem razvoju ukrajinskih naravnih bogastev. ZDA po poročilih ne bodo imele popolnega nadzora nad načrtovanim naložbenim skladom za obnovo, ki bi prejemal prihodke od pridobivanja naravnih surovin. Po poročilih naj bi sklad namesto tega skupaj upravljale ZDA in Ukrajina. V omenjeni sklad naj bi se stekalo 50 odstotkov prihodkov od prodaje surovin ter tudi prihodkov pristanišč in druge infrastrukture, ki je pomembna za pridobivanje in prodajo naravnih bogastev.

Ko je Volodimir Zelenski zavrnil podpis sporazum o izkoriščanju ukrajinskih naravnih bogastev, ga je Donald Trump označil za diktatorja. Zdaj naj bi Ukrajinci in Američani dosegli kompromis glede sporazuma. Do podpisa sporazuma naj bi tako prišlo ob petkovem obisku Zelenskega v Washingtonu. Foto: Guliverimage

Kijevska Ukrajinska Pravda in londonski Financial Times poročata, da se v sklad ne bo steklo toliko denarja iz Ukrajine, dokler ne bo dosežena vsota 500 milijard ameriških dolarjev (476 milijard evrov), torej do vsote, ki jo je naprej zahteval od Ukrajine Trump. Po poročanju obeh medijev je Washington tu popustil in umaknil najostrejše zahteve, ki so razjezile Zelenskega. V novem osnutku manjka tudi klavzula, ki bi od Ukrajine zahtevala, da ZDA v prihodnosti v primeru ameriške pomoči vrne dvojni znesek, ki ga je prejela, poroča New York Times.

Bosta Trump in Zelenski v petek podpisala sporazum?

Po poročanju medijev naj bi bil sklad namenjen financiranju projektov v Ukrajini. Ločen je od prihodkov od prodaje surovin, ki se že stekajo v državni proračun. Sporazum tudi ne bi smel biti v nasprotju z drugimi mednarodnimi sporazumi med Ukrajino in EU. Financial Times je poročal, da bo Zelenski podpisal sporazum na srečanju s Trumpom. Srečanje bo v petek v Washingtonu.

Izkoriščanje naravnih bogastev v Ukrajini velja za strateško pomembno in ekonomsko donosno. Država lahko dobro izkoristi svoje redke kovine in druge surovine za obnovo. Vendar se velik del virov nahaja na območjih države, ki jih zaseda Rusija.

Več kot 500 milijard evrov za povojno obnovo Ukrajine?

Svetovna banka s sedežem v Washingtonu ocenjuje, da bodo stroški obnove Ukrajine v naslednjih desetih letih znašali najmanj 524 milijard ameriških dolarjev (okoli 506 milijard evrov), piše švicarski medij Watson.