Trump je v soboto v svojem nagovoru na Konferenci za konservativno politično akcijo (CPAC) med drugim poudaril, da bo morala Ukrajina zagotoviti nekaj v zameno za podporo, ki so ji jo zagotovile ZDA, in ponovil željo po dogovoru o dostopu do redkih zemelj v zameno za ameriško pomoč. Kijev je prejšnji teden zavrnil prvi predlog ZDA.

"Poskušal bom dobiti naš denar nazaj ali ga zavarovati. Hočem, da nam dajo nekaj za ves denar, ki smo ga vložili. Zahtevamo redke zemlje, nafto, vse, kar lahko dobimo," je glede ameriške pomoči Ukrajini v nagovoru na konferenci CPAC dejal predsednik ZDA.

Trump trdi, da se vojna ne bi začela, če bi bil predsednik on

"Mislim, da smo zelo blizu dogovora, in bolje za vse bi bilo, da kmalu dosežemo dogovor," je še dejal Trump. Ob tem se je zavzel za konec vojne v Ukrajini in znova dejal, da se ta sploh ne bi začela, če bi bil on predsednik v času ruske invazije leta 2022.

Kritiziral je evropske zaveznice, ker so za obrambo Ukrajine po njegovih besedah prispevale manj od ZDA. Večkrat je ponovil tudi, da je Evropa pomoč Ukrajini zagotovila v obliki posojila, medtem ko ZDA svojih vložkov v obrambo Ukrajine niso ustrezno zavarovale.

Zelenski je nekaj podobnega že predlagal, a dogovora v trenutni obliki še ne želi sprejeti

Predlog, po katerem bi Ukrajina ZDA omogočila dostop do redkih zemelj in drugih surovin, ni popolnoma nov, saj je zaveznicam že lani nekaj podobnega predlagal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ta je prejšnji teden zavrnil prvi predlog ZDA, saj da so v njem manjkala ustrezna varnostna zagotovila za Ukrajino, vseeno pa se je zavzel za nadaljevanje pogajanj.

Donald Trump in njegova desna roka, po mnenju nekaterih pravzaprav predsednik v senci, superbogataš Elon Musk. Foto: Reuters

Trump je v skoraj uro in pol dolgem govoru na konferenci CPAC blizu Washingtona v soboto zvečer med drugim pohvalil svojo novo vlado in nanizal številne ukrepe, ki so jih izvedli v prvem mesecu na oblasti.



Ob tem je napadel "globaliste, radikalne levičarske marksiste, vojne hujskače in skorumpirance", ki so po njegovih besedah vodili državo pred njegovo vrnitvijo na oblast. Pozdravil je izgone nezakonitih priseljencev in odpravo škodljivih politik prejšnje vlade pod vodstvom predsednika Joeja Bidna ter večkrat prejel stoječe ovacije zbranih podpornikov.