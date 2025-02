"Povedal sem jim, da hočem ekvivalent, kot je za 500 milijard dolarjev (dobrih 485 milijard evrov, op. p.) redkih zemelj," je v pogovoru za Fox News dejal Trump in dodal, da se je ukrajinska stran s tem načeloma strinjala.

"V nasprotnem primeru smo neumni. Rekel sem jim, da moramo – nekaj moramo dobiti. Ne moremo še naprej plačevati tega denarja," je poudaril.

Zelenski se z dogovorom strinja

Podoben dogovor je oktobra lani že omenjal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ko je zaveznikom v Evropi in ZDA predstavljal svoj "načrt za zmago" v vojni. "Američani so največ pomagali, zato bi morali Američani tudi največ zaslužiti," pa je dejal v petkovem pogovoru za tiskovno agencijo Reuters.

Ukrajina ima poleg nafte in zemeljskega plina tudi obsežne strateške zaloge številnih redkih zemelj in kovin, med njimi titana, litija, grafita in urana. Ti viri bi bili lahko ključni za njeno prihodnjo gospodarsko stabilnost in odvisnost od tuje pomoči. Nahajališča ključnih surovin so tudi na območjih, ki jih trenutno zaseda Rusija.

Trump o možnostih končanja konflikta spregovoril dvoumno

V pogovoru za Fox News je Trump, ki je pred izvolitvijo napovedoval, da bo kot predsednik vojno v Ukrajini končal v 24 urah, o možnostih končanja konflikta spregovoril dvoumno.

"Lahko se dogovorijo, lahko pa se ne dogovorijo. Morda bodo nekoč postali ruski, morda pa ne," je dejal republikanec, ki je v ponedeljek tudi potrdil, da bo Keith Kellogg, posebni odposlanec, zadolžen za pripravo predloga za končanje vojne, kmalu obiskal Ukrajino.

Vir v ukrajinskem predsedstvu je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da naj bi Kellogg v Kijev prispel 20. februarja. Pred tem se bo Zelenski konec tedna ob robu 61. Münchenske varnostne konference sestal z ameriškim podpredsednikom JD Vanceom, je danes potrdil tiskovni predstavnik ukrajinskega predsednika.