Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek Hamasu zagrozil, da bo v Gazi izbruhnil pekel, če palestinsko islamistično gibanje do sobote ne bo izpustilo vseh talcev. Egiptu in Jordaniji pa je zagrozil z ukinitvijo pomoči, če državi v skladu z njegovim predlogom za Gazo ne bosta sprejeli iz enklave izseljenih Palestincev.

Zagrozil s preklicem dogovora o prekinitvi ognja

Kot je v Beli hiši dejal Trump, se bo zavzel za preklic dogovora o prekinitvi ognja v Gazi in izmenjavi talcev za palestinske zapornike, če Hamas do sobote ne bo izpustil vseh talcev, zajetih med napadom 7. oktobra 2023, ki so še v ujetništvu, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Kar zadeva mene, bi rekel, da če vsi talci ne bodo vrnjeni do sobote do 12. ure – mislim, da je to primeren čas –, bi dogovor preklical [...] in naj izbruhne pekel," je izjavil, potem ko je Hamas sporočil, da zaradi domnevnih izraelskih kršitev sporazuma o prekinitvi ognja v Gazi za nedoločen čas odlaga za soboto načrtovano izpustitev treh talcev.

Trump je dodal, da je odločitev o preklicu dogovora sicer v rokah Izraela in da sam ne pričakuje, da bo Hamas do sobote res izpustil talce. "Mislim, da ne bodo [...]. Mislim, da je veliko talcev mrtvih," je dejal.

Jordaniji in Egiptu bi ukinil finančno pomoč

Ob tem je predsednik ZDA zagrozil tudi Jordaniji in Egiptu, ki naj bi v skladu z njegovim predlogom o ameriškem prevzemu Gaze in preselitvi prebivalcev v sosednje države sprejela Palestince iz enklave. Dejal je, da bi lahko ZDA začasno ustavile ali pa povsem prekinile finančno pomoč dvojici držav, če ti ne bosta ravnali, kot se od njiju pričakuje.

V pogovoru za televizijo Fox News je dejal še, da prebivalci Gaze po izselitvi ne bodo imeli pravice do vrnitve v enklavo, saj da bodo minila leta, preden bo območje spet primerno za bivanje, medtem pa bodo že imeli "veliko boljša bivališča".